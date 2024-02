Promesas cumplidas e incumplidas del presidente Abinader de su rendición de cuentas 2023

Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas en 2023, prometió un conjunto de obras en beneficio de la ciudadanía. De esas, algunas se entregaron en el tiempo establecido, y otras de manera parcial.

Además de rendir cuentas por lo ya realizado, Luis Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero de 2023, aprovechó la ocasión para prometer algunas obras necesarias para el pueblo dominicano.

“El proceso de transformación vial de la República Dominicana continuará en 2023 con la conclusión de infraestructuras de gran alcance como la Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís; ampliación de la carretera de San Isidro; la Carretera Barahona-Enriquillo; la reconstrucción de la Carretera Bayaguana-El Puerto; La terminación de la Carretera Monte Plata-Chirino; La Carretera Hato Mayor-Sabana de La Mar; La construcción de la Avenida Hípica; La Construcción de la Solución del Km 9 de la Autopista Duarte y la reconstrucción de la Carretera Samaná-Las Galeras. Y en el primer semestre de este 2023 iniciaremos la circunvalación de Navarrete, después de año y medio de diseño y licitación”, detalló Luis Abinader en su discurso.

Obras incumplidas

De esas iniciativas, se le quedaron por cumplir al presidenete Luis Abinader la construcción de la Circunvalación de San Francisco de Macorís. Estará lista a mediados del 2024. También la carretera Navarrete, que inició su construcción en 2023, aún no se entrega. De la carretera Barahona-Enriquillo, en enero de este año solo se entregó el primer tramo. Otra que no se entregó es la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, la cual aún no ha sido concluida.

Se quedó también, aunque en una fase muy avanzada, el Teleférico de Santiago. El gobierno tiene pautada su inauguración en marzo de este año.

“En Santiago seguimos trabajando aceleradamente en las obras del Monorriel que estarán acabadas para el segundo trimestre del próximo año y en el teleférico que estará listo a finales de este 2023”. Así lo había establecido el presidente Luis Abinader, pero no se cumplió como deseaba.

Inauguración presa de Monte Grande Foto: fuente externa

Promesas cumplidas

El siete de diciembre del pasado año, el mandatario cumplió con la promesa de entregar ampliada la carretera de San Isidro. La remodelación abarcó ocho kilómetros, desde la Charles de Gaulle hasta la Avenida Hípica. El 14 de mayo de 2023, el presidente Luis Abinadeer entregó la carretera Monte Plata-Chirino.

Otras de las promesas fue la ampliación de la Avenida Hípica en Santo Domingo Este. Se entregó el 26 de diciembre pasado, y que ahora lleva el nombre de Freddy Beras Goico. El teleférico de Los Alcarrizos se inauguró el primero de mayo de 2023, como lo había establecido el gobierno.

El embalse de la Presa de Monte Grande se inauguró solo en un 60 por ciento por el presidente Luis Abinader, el 25 de enero de 2024. Sin embargo, el presidente Luis Abinader había dicho en el momento que estaba en un 92%.

Cobertura Rendición de Cuentas 2023

“Ejemplo de esto es la presa de Monte Grande, cuyo primer picazo se había dado en 2010 y que tenia un nivel de ejecución cuando llegamos al gobierno, 10 años después de su inicio, de tan solo de un 38%, mientras que ahora se encuentra al 92% y a punto de ser concluida”, estableció el mandatario en su discurso.

Pedernales si fue una realidad, el mandatario prometió la terminación del Puerto de Cabo Rojo. Así pasó y también llegaron los primeros turistas en enero del 2024.

También, como prometió en el “primer cuatrimestre del 2023, iniciaremos la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales, que será construido en la comunidad de Oviedo”.

Cabo Rojo se convirtió en destino turístico de marca internacional

Se quedó también la ampliación del Metro

“En Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la linea 1 del Metro, que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la línea 2-C a los Alcarrizos, que estará finalizada el próximo año 2024”, fue la promesa del mandatario. Pero, duplicar la capacidad de la línea uno del Metro aún se espera.

El aumento de los salarios mínimos del sector privado, durante su discurso de rendición de cuentas en 2023, el mandatario solicitó al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que este se hiciera en abril de ese mismo año, y otra porción en febrero de 2024, ambos cumplidos.

Carretera del Ámbar en todos los discursos presidenciales

Una obra que el mandatario siempre menciona en sus discursos de rendición de cuentas ha sido la carretera del Ámbar, con ese proyecto no se ha avanzado. Por esa razón, el mandatario justificó ante la Asamblea Nacional que cuando llego al gobierno “no tenia diseños de ingeniería ni económico y era solo un sueño para Santiago y Puerto Plata. Hoy hemos terminado los diseños de construcción y los estudios de factibilidad económica y puedo anunciar que en los próximos 45 días la dirección general de Alianzas público-privadas va a lanzar la licitación a través de un esquema financiero innovador”.

Por fín en mayo del 2023, se anunció el proceso de licitación desde un acto en el Palacio Nacional.