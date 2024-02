Preso de La Victoria lidera banda dedicada a robos en torres y residenciales, según la PN

Santo Domingo, República Dominicana. – Al informar sobre la captura de tres de cinco miembros de una supuesta banda criminal dedicada a cometer robos con violencia en torres y residenciales de la capital, en horas de la madrugada, la Policía Nacional identificó a su cabecilla.

Se trata de Juan Israel Sánchez González (a) Chichi Prenda, un privado de libertad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por varios hechos delictivos, incluyendo robo, según las autoridades.

La institución del orden indicó que Chichi Prenda figura con siete registros por robo, asaltos a mano armada, asociación de malhechores, de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 y 2023.

Miembros de la banda liderada por preso de La Victoria

Los tres miembros pertenecientes a esta supuesta banda integrada por cinco personas dedicadas a cometer robos con violencia en torres y residenciales de la capital que están apresados son José Miguel Olivero Placencio (a) Chiri, Edwin Ariel Cabrera Kelly (a) El Abuelo, y José Alejandro Ogando Serrano (a) Alex y/o El Rompedor.

En tanto, los prófugos son Ruddy Alberto Domínguez Coco (a) Cabeza, y el apodado Carpuela y/o Moreno.

Según se informó, la captura se produjo mediante una ardua labor de inteligencia, rastreo y análisis minucioso de las evidencias colectadas durante el proceso de investigación, con el firme objetivo de desmantelar esta estructura delictiva y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Recuperaciones

Indicaron que entre los objetos recuperados durante el proceso de investigación tres relojes: un Rolex, un Invicta y un Diesel, así como un arma de fuego no letal, marca ISSC Australia, y dinero en efectivo.

En el apresamiento, a Olivero Placencio (a) Chiri en el sector de Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, se le ocupó un vehículo Nissan Note, gris, placa No. AA19084. Mientras que en el sector de Villa Consuelo fue recuperado el automóvil Daihatsu, blanco, placa No. AA21345, el cual fue dejado abandonado por el prófugo Domínguez Coco (a) Cabeza.