Presidente Luis Abinader y primera dama, Raquel Arbaje, dirigen emotivo mensaje por Navidad

Santo Domingo, RD.- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, y la primera dama, Raquel Arbaje, pronunciaron esta noche un emotivo mensaje, en conjunto, por Navidad.

Este importante mensaje fue transmitido por CDN-Cadena de Noticias y todas sus plataformas virtuales, pasadas las 9:00 de la noche. El video, que tuvo una duración de 2 minutos y 14 segundos, fue grabado en la capilla de una iglesia católica.

MENSAJE INTRODUCTORIO DEL PRESIDENTE ABINADER:

“Ha llegado la Navidad, el tiempo de celebrar en familia y compartir un mensaje de esperanza con toda la humanidad. Hoy no quiero dejar de recordar a los que viven en una situación difícil, por razones de salud o por razones económicas; también a aquellos que están lejos de sus hogares y seres queridos. Hace dos mil años la situación, tampoco, era la ideal, la sagrada familia estaba en condiciones de vida muy difícil. En medio de esa precariedad nació Jesús.

La Navidad es ‘Dios con nosotros’, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe; no estamos solos. Ninguna crisis puede apagar esa llama de vivir. Durante estas fiestas navideñas, debemos dejar atrás nuestros pensamientos más pesimistas y disfrutar con nuestras familias del regalo que es estar juntos”.

MENSAJE COMPLETO DE LA PRIMERA DAMA:

“Hay un villancico que siempre me emociona al escucharlo, el del ‘Tamborilero’. Nos cuenta la historia de un hombre, que quiere hacer un regalo que agrade al niño Jesús, pero no tiene nada que ofrecer, más que un viejo tambor. Llega frente al portal del Belén, inseguro de si su regalo será suficiente, y le dedica al niño un canto de amor en su honor. El villancico termina con la frase: ‘cuando Dios me vio tocando frente a él, me sonrió’. En esta historia está la respuesta: Este año, con todos sus retos, nos ha venido a recordar que lo más importante que podemos ofrecer a otros es nuestro tiempo y corazón”.

MENSAJE FINAL DEL PRESIDENTE ABINADER:

“Protegernos y proteger a los demás es el mejor acto de amor que podemos hacer; así volveremos a ver las sonrisas, volveremos a abrazarnos, volveremos a recuperar la salud.

¡Que en estas Navidades, lo único que se transmita sea la esperanza!

De parte mía, de Raquel y de toda nuestra familia le deseamos que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano, y unas Navidades de paz, armonía, unión y esperanza para el Nuevo Año”.