Presidente del Partido MODA realiza recorrido por Estados Unidos

El presidente del Partido MODA, Elsido Díaz, acompañado de una comisión de alto nivel de esa organización política, realizó un recorrido en los Estados Unidos que abarcó New York, New Jersey, Boston, Massachusetts y Pensilvania, donde encabezó varias actividades promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader y fortaleciendo su estructura institucional de cara a las próximas elecciones del año 2024.

Los eventos políticos fueron organizados por los dirigentes de New York, Jasmendy Feliz, Eladio Rojas, por New Jersey, Mariano Contreras, Luis Núñez y Alexis Rivas, entre otros dirigentes.

Las actividades iniciaron con cientos de dirigentes del Partido MODA, en el Salón Multiuso»Cassandra Hall«, en el 4020 de la Avenida Décima, en el Alto Manhattan, donde el doctor Elsido Díaz manifestó que la República Dominicana, debe continuar en buenas manos y que se debe cerrar definitivamente el camino malo.

Destacó la importancia en materia de votos que tiene la comunidad dominicana en los Estados Unidos, solo siendo superada por el gran Santo Domingo y la provincia de Santiago e hizo un llamado de votar masivamente por Luis Abinader, para que la nación dominicana siga dando pasos firmes por el camino del desarrollo, la transparencia y la honestidad.

La comisión que acompañó al presidente del Partido estuvo integrada por los dirigentes: Henry Agramonte presidente del Distrito Nacional, Milton Saldaña presidente de la Circ No.1 del DN, José Echavarria director del frente de los profesionales, Gloria Santana y Cesar Vallejo presidente del municipio Santo Domingo Norte.

Además, en los actos proselitistas celebrados en el país de la estatua de la libertad, como parte de la alianza con el PRM, el Partido MODA dejó proclamada como su candidata a diputada de Ultramar a la actual diputada en la Circ No.1 de New York, Kenia Bido Parra, quién dijo que los modianos y los perremeístas, trabajarán en un mismo sentido para que Luis siga 4 años más.

El recorrido del presidente del MODA en New York y New Jersey no fue solamente de corte político, también realizaron visitas a instituciones gubernamentales y diplomáticas tales como: al alcalde de Perth Amboy Helmy Caba y al Cónsul de República Dominicana en New Jersey Ángel Pichardo Acosta, donde conversaron sobre el impacto de la comunidad dominicana en los Estados Unidos , entre otros temas importantes para diápora dominicana.

Las vistas del doctor Elsido Díaz y la Comisión que le acompañó concluyó con una gran actividad con centenares de personas en el Clásico Rest. 233. Brunswick Perth Amboy NJ, donde la dirigencia del Partido MODA en la ciudad de New Jersey demostró que no hay frontera que frene el crecimiento de esa institución.