Presidente Abinader entrega premio “Adulto Mayor del Año” a Freddy Ginebra y al Hogar San Francisco de Asís

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader encabezó este viernes la tercera versión del Premio Anual al Envejeciente que reconoce el altruismo y la dedicación durante el año, donde el director del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez, informó que, en dos años de gestión, la institución ha logrado impactar positivamente y mejorar la calidad de vida de más de 510 mil adultos mayores, los cuales recibieron más de 8.8 millones de servicios.





García Ramírez, indicó que estas metas se alcanzaron con una inversión de más de 2 mil 112 millones de pesos y además se hicieron gestiones de acogida, educación, cultura y recreación, gestión de salud, de alimentación, legal, social y gestión económica, entre otras.





La entrega del premio, forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Persona de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, que consta de dos categorías: «Protector de la Persona Envejeciente”, que en esta ocasión reconoció al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís y «Adulto Mayor del Año”, que distinguió al destacado gestor cultural, escritor y productor, Freddy Ginebra.





En la emotiva ceremonia, el Presidente Luis Abinader expresó que este es un momento muy especial en el que se pone en valor los aportes de los más veteranos, a través del reconocimiento a un adulto mayor que ha mostrado su amor por la vida, participando en la sociedad y compartiendo su valiosa experiencia con las nuevas generaciones.





“Es para mí un honor otorgar este premio “Adulto Mayor del Año” al señor Freddy Ginebra, y al Hogar San Francisco de Asís como “Protector de la Persona Envejeciente”. Su incansable trabajo es muestra de que un mejor país es posible. Uno que cuente con todos sus hijos e hijas, sin que ninguno tenga la preocupación de quedarse atrás”, manifestó.





Protección y promoción de los derechos de adultos mayores





El mandatario aseguró que el Gobierno del Cambio continúa en procura de la protección y promoción de los derechos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas mayores, mediante la adopción de las leyes y reglamentos correspondientes.



Sostuvo que el Día Internacional de la Persona de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, constituye “una fecha cargada de simbolismo y respeto hacia los hombres y mujeres del país que más experiencia acumulan, y cuyo ejemplo sirve como inspiración a generaciones y generaciones de dominicanos que hoy hacemos patria gracias a su legado”.



“Estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a darles la dignidad que se merecen, para que vivan sin mayores preocupaciones, viendo como crece su esperanza de vida; llegando a entender que el envejecer es un proceso maravilloso de nuestra propia evolución como personas”, expresó.



Lograr avances positivos no es suficiente, indicó, el futuro manda a ser competentes y de manera decisiva organizar y aprovechar el tiempo que tiene la persona de edad en esa etapa de la vida, y la consecución de un mayor bienestar.





Seguridad económica, salud, bienestar y cuidado de largo plazo





“Asumimos la gran tarea de ajustar las políticas públicas para perfeccionar los programas de protección social del adulto mayor, interviniendo en la seguridad económica, la salud y el bienestar, y el cuidado de largo plazo, principalmente para la población que vive en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad, que no tienen forma de ingreso para satisfacer sus necesidades básicas”, destacó el Presidente Luis Abinader.



El jefe de Estado dijo que este es un espacio en donde reitera lo ya expresado también por los países y organismos internacionales sobre el esfuerzo cada vez más demandante para estar en sintonía con los efectos del cambio demográfico y el crecimiento del envejecimiento poblacional.





“Según avanzamos en el tiempo los adultos mayores ocupan más espacios y se convertirán en la población más numerosa del mundo; crecimiento que acontece de forma diferente en cada país y con una mayor rapidez en la región; fenómeno del cual nuestra nación no está exenta, con un crecimiento moderado de aproximadamente un 11%”, apuntó.





En ese sentido, consideró que resulta muy certero el tema escogido por Naciones Unidas este año para celebrar el Día Internacional de la Persona de Edad: ¨la resiliencia y las contribuciones de las mujeres mayores en un mundo cambiante¨, porque recuerda el importante papel de las personas mayores, especialmente las mujeres, gente que se superpone a las adversidades y que aporta de manera significativa al futuro.



“Por eso es propicia la ocasión para rendir homenaje a una gran mujer dominicana, que, con su trabajo en ese organismo, como Embajadora Alterna, inició los trabajos para lograr el reconocimiento de que el 1 de octubre de cada año pudiéramos celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Persona de Edad. Me refiero a la señora Julia Tabares Álvarez, conocida como la Embajadora de la Tercera Edad por su labor en pro del reconocimiento de los derechos de los Adultos Mayores”, manifestó.





El gobernante dijo que el legado de los hombres y mujeres de edad es muy valioso y que “a ellos les debemos nuestra patria y nuestra democracia”.





Agradeció a todos los hombres y mujeres mayores por seguir siendo el faro de luz de la ética, el trabajo y la eterna lucha en favor de un país para todos. Mis felicitaciones a los galardonados, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, su país y yo mismo les damos las gracias por todo y por tanto”, significó el Presidente Luis Abinader.



Un cambio de paradigma



De su lado, el director ejecutivo del CONAPE, José García Ramírez, sostuvo, además que trabajan arduamente en hacer un cambio de paradigma, reduciendo la institucionalización y con ella los niveles de dependencia de los adultos mayores a través de la implementación de políticas públicas enfocadas en cambiar vidas y dejando de lado el asistencialismo, promoviendo la creación de hogares de día en cada provincia y municipio del país.



“Estamos implementando el programa “Familia de Cariño”, el cual le permite al adulto mayor envejecer en el seno de la familia. Actualmente este programa está siendo evaluado por consultores del BID como uno de los probables modelos de Comunidades de Cuidado”, comunicó.



Asimismo, resaltó que CONAPE ha gestionado 11,184 pensiones solidarias, de las que están consignadas en la Ley 87-01, Ley de Seguridad Social, las cuales han impactado a todas las provincias del país, especialmente las fronterizas donde se acumula la más alta tasa de adultos mayores vulnerables.



Además, ha creado en estos dos años, 9 nuevos hogares de día en Azua, Nizao, San Rafael del Yuma, La Otra Banda, Villa Mella, Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi y Santo Domingo Oeste y ha habilitado dos nuevos asilos en Villa Tapia y Las Matas de Farfán.

”Usted es el viejo del año”

Tras recibir el reconocimiento, Freddy Ginebra, relató de forma jocosa y con mucha emoción la forma en que recibió la noticia de cómo había sido escogido para este galardón.

“El lunes me llamaron, usted ganó, usted es el viejo del año. Yo no sabía qué hacer y llegué a mi casa un poco cabizbajo y le dije ya se está notando Ligia, si me dan un premio por viejo es que ya se está notando”, bromeó mientras conquistaba el aplauso y las risas de todos los presentes.

Mientras que, la Madre Superiora del Hogar de Ancianos, San Francisco de Asís, Sor Eugenia López, expresó su agradecimiento al presidente Abinader, a quien dijo se ha sentido cercano y solidaria con el Hogar y los funcionarios del Gobierno que han hecho posible este reconocimiento y premiación.

«Doy las gracias también a nuestros envejecientes, ellos son la razón de nuestro servicio y entrega y como nos recuerda el papa Francisco, son la memoria de nuestros pueblos y la sabiduría de la vida. Este reconocimiento nos compromete como persona y como institución a buscar siempre nuevos métodos y formas de servicio que favorezcan la vida, la seguridad, la integridad de nuestros mayores”, dijo.

En el acto celebrado en el salón Las Cariátides, del Palacio Nacional, el mandatario estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; la vicepresidenta, Raquel Peña; el presidente del Senado, Eduardo Estrella; el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el viceministro Administrativo de la Presidencia, Igor Rodríguez; la gobernadora de Santo Domingo, Julia Drullard; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then y el director de SENASA, Santiago Hazim.

Asimismo, asistieron el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández; el coordinador Residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Mauricio Villegas; la representante del PNUD en el país, Inka Mattila; el obispo auxiliar y vicario de Santo Domingo Este, monseñor Ramón Benito Ángeles; el director de CECANOT, Félix Valdez Suero; la Gerente de AFP Popular, Noris Rojas y la embajadora de Derecho Humanos, Rhadys Abreu.