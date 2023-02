Presidente Abinader encabeza anuncio apertura de Katmandú Park

Punta Cana, RD. – El presidente Luis Abinader participó este domingo en el acto de anuncio de apertura de Katmandú Park Punta Cana, parque temático más moderno de Latinoamérica.

Este acto constituye un hecho histórico. Se convierte en una las inversiones económicas más importantes realizadas por la cadena hotelera Meliá Hotels International. Esto de la mano de su partner Falcon´s Beyond, en la República Dominicana.

El Pdte. @LuisAbinader participó en el anuncio de apertura del @katmanduparkpc🎢, el parque temático más moderno de #Latinoamérica, el cual creará oportunidades 👨‍👩‍👧‍👦 e impulsará el turismo de la zona. 🏖️



💰Inversión supera los USD 80 MM

🗓️Abre el 15 de marzo de 2023

📍#PuntaCana pic.twitter.com/nBWlEwLeLE — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) February 12, 2023

Previamente, el mandatario asistió al primer palazo para los inicios de trabajos de reconstrucción del hotel Paradisus Punta Cana. Este une a la amplia oferta turística y de entretenimiento de la reconocida firma hotelera con una inversión de 200 millones de dólares, proyectada para abrir a finales del 2025. Su operación generará más de 2,200 empleos directos.

De igual forma, el presidente Abinader realizó el corte de cinta que formalmente deja inaugurado el hotel Falcon’s Resort by Meliá. Una inversión de 10 millones de dólares. Un rediseño y cambio de marca que crea un nuevo producto hotelero, asociado a la experiencia del parque, y con un concepto de resort y entretenimiento (resortainment).

Katmandú Park

La pronta apertura de Katmandú Park Punta Cana, pautada para el próximo 15 de marzo de 2023, es un hecho sin precedentes dentro de la industria turística y de entretenimiento local. Una inversión de 80 millones de dólares.

El presidente Abinader estuvo acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; del ministro de Turismo, David Collado,. Y de los principales ejecutivos de Meliá Hotels International. Estuvo presente Gabriel Escarrer Jaume, y sus socios de Falcon´s Beyond, con la presencia de Scott Demerau.

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, dijo que la primera fase de Katmandú Park tiene una inversión de 80 millones de dólares. Y en una segunda fase se invertirán unos 90 millones de dólares más. Una totalidad de 170 millones de dólares.

Agregó que, en la primera fase, Katmandú Park tendrá 400 puestos de trabajos directos. En la segunda alrededor de 200 empleos. Un total de 600 puestos de trabajo.

Expresó que no tiene ninguna duda de que no hay un parque de tal magnitud en toda Latinoamérica. Destacó que Katmandú Park, a nivel de tecnología está a la vanguardia de los tiempos y no habrá uno igual a corto plazo. Dijo que el nuevo parque supone un cambio revulsivo para el turismo del país.

Collado apuesta a diversificación del turismo

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que este proyecto de parque temático estaba en el sueño del presidente Abinader. A ello agregó que hoy la República Dominicana tiene el primer parque temático de diversión de toda la región. Una inversión de 80 millones de dólares. Así se lleva a cabo un plan de diversificación del turismo.

¡Continúan las buenas noticias! El primer parque temático de talla mundial llega a Punta Cana a revolucionar los estándares del turismo de diversión en el caribe y América Latina. ¡Desde el 15 de marzo Katmandú Park estará abierto al público! #Resortaiment pic.twitter.com/QSU2xXKayP February 12, 2023

Katmandú Park Punta Cana se une a la amplia oferta turística de la reconocida firma hotelera y su partner Falcon´s Beyond. Se concibe como una revolucionaria oferta temática de entretenimiento. Sitúa a ambas empresas entre las firmas más visionarias e innovadoras. A su vez, refleja la confianza y clima de inversión que vive la República Dominicana.