Precios de combustibles se mantienen congelados por cuarta semana

Santo Domingo, RD. - El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que todos los precios de los combustibles se mantendrán sin variación para la semana del 27 de marzo al 02 de abril, lo que significa que el Gobierno absorberá una deuda de RD$ 111.3 millones para evitar transferir al ciudadano las alzas en el GLP, las gasolinas y otros combustibles.

Aunque se ha debido asumir un alza mucho menor que en semanas anteriores, siempre superando los RD$ 300 millones, sigue latente un panorama incierto y de tendencia al incremento, tomando en consideración los primeros tres meses del año, ya que en diciembre estaba a US$ 47 el barril; en enero subió a US$ 52; y en febrero a US$ 59. Ahora en marzo, el precio promedio alcanza los US$ 63 el barril.

La determinación de mantener los precios, amparados en el decreto 625-11, permite no traspasar el alza del GLP de RD$ 5.25; de la Gasolina Regular de RD$ 11.06; de la Premium de RD$ 8.69; y del Gasoil Regular de RD$ 0.89, entre otros valores asumidos que el mercado imponía subir.

Contexto internacional

El ministerio informó que el petróleo ha frenado su tendencia al alza, reflejado en un promedio de US$ 60 el barril, siendo que la semana anterior había promediado un costo de US$ 65 el barril del WTI, en el marco de la recuperación de producción de las refinerías afectadas por la tormenta de hielo en Texas, lo que contribuyó a disminuir los precios internacionales de los combustibles.

No obstante, la OPEP ha decidido mantener los recortes para el mes de abril, viéndose además un impacto inmediato por el bloqueo del canal de Suez por un buque varado.

El Ministerio indicó que el panorama global sigue sin ser alentador, con un precio promedio del barril de petróleo en US$ 65, agravado por la mantención de los recortes de la OPEP+, lo que ha provocado una continua presión sobre países no productores como la República Dominicana.

“En términos generales, con respecto a los meses anteriores, ha sido una semana positiva, con un comportamiento a la baja, evidenciado en que para mantener los mismos precios de la semana anterior, el Gobierno tendrá que asumir cerca de 111.3 millones de pesos, en lugar de los 300 en promedio que había asumido durante cada semana del mes de marzo”, explicó el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín.

Sostuvo que aunque fueron días de mayor tranquilidad para el mercado, “no es momento de pensar que habrá certidumbre, pues los países de Europa y en Estados Unidos, las restricciones de movilidad y los recortes de producción siguen latentes, a la espera de que la vacuna inmunize a la población y podamos retornar a la normalidad económica en algun momento del año 2021”.

Para la semana del 27 de marzo al 02 de abril del 2021, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$242.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular se venderá a RD$228.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular se venderá a RD$181.60 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo se venderá a RD$197.50 por galón mantiene su precio.

Avtur se venderá a RD$142.70 por galón mantiene su precio.

Kerosene se venderá a RD$168.90 por galón mantiene su precio.

Fuel Oíl #6 se venderá a RD$125.10 por galón mantiene su precio.

Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$142.80 por galón mantiene su precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$128.10/gl: mantiene su precio.

Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

La tasa de cambio promediada es de RD$57.23 según sondeo realizado por el Banco Central.