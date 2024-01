Los candidatos a regidores de la Fuerza del Pueblo renunciaron por conflictos con el ex Alcalde Alexis Pérez

La Vega, RD. – Un total de 15 candidatos a regidores por el partido Fuerza del Pueblo anunciaron en un documento firmado por todos, que renunciarán a sus candidaturas por supuestos enfrentamientos con la dirigencia de ese partido.

Según se dijo, los inconvenientes se deben a qué el ex alcalde de La Vega y alto dirigente de ese partido, Alexis Pérez, está haciendo todo lo posible para que su hijo, quien es candidato a regidor, salga victorioso, en perjuicio de los demás candidatos.

En el documento informaron su dimisión a las aspiraciones o candidatura Grury Sosa, Fausto Mota García, Wendy de La Cruz y Amiel Reyes. También Fernando Sánchez, Yesenia Díaz, Damary Holguin, Daryely Félix, Jackeline Hierro, Luis Rosario, Antonia Ramírez, Aly Polinario, Cesarina Antonia, Miguel Día, Carloskar Arias.

Los renunciantes a su candidatura alegan maltrato y atropello, no sólo de ellos también en los órganos de controles del partido. Explicaron que en los mismos no existe funcionalidad por la imposición de criterio en deterioro del líder de esa organización el Ex presidente Leonel Fernández.

Por Winston Hernández