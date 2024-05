Nelson Arroyo dice oposición construye relato de derrota

Asegura Abinder obtendrá más del 60% de los votos

Santo Domingo, RD. – El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, dijo este lunes que la oposición «está construyendo desde ya el relato de su derrota», agregando además que la misma nunca ha logrado ganar dividida.

Al participar en el programa «Despierta Con CDN», el funcionario aseguró que sus adversarios no han sabido construir su relato y por eso la gente no le cree, agregando que con lo que pasó en febrero, en las elecciones municipales, sus contrincantes no tienen mucha moral para hablar de números, indicando que engañaron al pueblo dominicano.

Negó que San Pedro hayan instalado carpas, debido a que las carpas no votan y pidió a sus compañeros que no instalen una carpas, «si esa es la excusa que la oposición va a tener que no le den excusas, vamos a llevar la gente a votar», dijo.

Arroyo dijo que la oposición busca las excusas para continuar vigente a partir del 19 de mayo.

«La oposición está preparada para eso, como quiera van a decir algo, por que la oposición está preparada para eso señores, porque es un poco difícil. La oposición está construyendo ya el relato de su derrota. Tienen que buscar las excusas para continuar vigente a partir del 19 de mayo», dijo Arroyo.

Detalló que el presidente Luis Abinder sacará más de 3 millones de votos, alcanzando por encima del 60% de los sufragios emitidos, «casi el 70%», detalló.

«Vamos a sacar sobre el 60%, porque recuerda yo no te estoy dando un dato de más, yo te estoy diciendo que el presidente va a superar tranquilamente los 3 millones de electores. Esos tres millones está en un rango entre 3 a 4 millones».

Va a pasar lo mismo que en 2016

El funcionario vaticinó que lo que va a pasar en estas elecciones es muy parecido a lo que pasó en el 2016, año en el que Danilo no tenía oposición y que siendo presidente se encontraba en muy buen momento.

«Sí, las posibilidades de que el presidente Luis Abinader lo pueda superar (a Danilo Medina) en el porcentaje son reales, y yo les voy a ser honesto, miren lo que va a pasar en el 2024 es muy similar a lo que pasó en el 2016; un presidente que estaba en buen momento, no había una ola de oposición, porque el problema señores es que para un partido de oposición ganarle a un partido en el gobierno tiene que haber o crisis económica, crisis política, que no la hay en el país». Dijo Nelson Arroyo.

El funcionario aclaró que nunca la oposición ha ganado dividida, «o sea, aparte de las virtudes que adornan al presidente Luis abinader, como presidente que la gente lo aprecia, no hay posibilidades, la oposición no tiene cómo construir un relato de victoria, y entonces a eso tú le agregas que la gente confía en Luis abinader».