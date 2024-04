Perremeístas dicen acusaciones de compra de dirigentes son pataleos de la oposición

El presidente Luis Abinader y ministros de gobierno atribuyeron al pataleo las declaraciones de la oposición sobre que el PRM compra dirigentes de otros partidos porque no ganaría en primera vuelta.

El presidente Luis Abinader restó importancia a la visita que hicieron dirigentes de la alianza opositora Rescate RD a la OEA. Esto para denunciar supuestos abusos del gobierno contra la oposición.

El oficialismo también contraatacó al expresidente Leonel Fernández.

Al asegurar que Luis Abinader no tiene la necesidad de comprar dirigentes de la oposición para gobernar cuatro años más, como aseguró el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo.

Ministros opinan sobre la declaración de compra de dirigentes por parte de la oposición

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó señaló que la referida práctica es una huella de los gobiernos del PLD, y que dicha práctica la borró el PRM.

“Eso era un modelo que quizás él conoce en los 20 años de gobierno del PLD que afortunadamente ya no está presente. Quizás hay que preguntarse qué tipo de liderazgo aspiran aquellos que antes estaban con ellos y que está pasando que no quieren estar del lado de los perdedores” Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio

“Y sencillamente se quieren posicionar con lo que son los nuevos cambios generacionales, de administración, de transparencia, de rendición de cuentas, de participación, sin importar el color político sino como pueden aportar a tener un país mejor”, agregó.

Fernández dijo que el partido del gobierno pretende comprar las elecciones de mayo. Mismas declaraciones que para Limber Cruz, ministro de Agricultura, son pataleos por adelantado.

“Bueno, pero ahí tú tienes la muestra. Para llenar esto, no hay dinero, no hay forma de comprar toda esta gente. Esos son bullas, esos son pataleos porque saben lo que van a pasar el 19 de mayo. Luis está coqueteando con el 70% así que ellos no pueden decir otra cosa”.

Padre Rogelio sostiene compra de dirigentes es una práctica de todos los partidos políticos

Sin embargo, el padre Rogelio Cruz sostiene que la compra de voluntades es una práctica entrañada hasta los tuétanos de todos los partidos políticos.

“Eso no es nuevo, es el pan nuestro de cada día, además es una praxis. Y es una praxis que es un atrevimiento poder decir, pero que es aprobada porque saben que los mismos que propician eso son del sistema político dominicano”, indicó.

“Pero ¿por qué? Hay que decirlo, el sistema político dominicano colapsó y al colapsar el sistema político dominicano, tienen entonces que venir con esos inventos. Porque como no hay propuestas que vengan así directamente de las entrañas mismas del pueblo, sino que los sectores del poder imponen sus propuestas, la gente tiene que buscárselas” Padre Rogelio Cruz

“En ese caso, venden la cédula, prestan la cédula, ya que esto es parte de este sistema que hay que desbaratarlo, de este sistema que ya colapsó. Y pues, por lo tanto, son las manifestaciones enfermizas de un sistema que no tiene respuestas para el mundo de hoy”, finalizó.

Estas declaraciones se ofrecieron en el encuentro del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno con el presidente y funcionarios del gobierno en Villa Altagracia.