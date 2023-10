Opción Democrática proclama a Virginia Antares como su candidata presidencial

Santo Domingo, RD. – El Partido Opción Democrática (OD) proclamó este domingo de manera oficial a Virginia Antares como su candidata presidencial para las elecciones del 2024.

Durante su discurso, Antares aseguró que irán al Estado a construir la República Dominicana pendiente.

Estamos construyendo este partido para hoy, para el presente, pero también para el mediano y largo plazo. Que no les quepa ninguna duda: lo que estamos articulando en Opción Democrática es el único proyecto político verdaderamente transformador para nuestra República Dominicana, con visión de futuro, con visión de nación y con sentido histórico.

Aseguró que su organización tiene el compromiso de adecentar la política dominicana y, a través de la política, transformar a la República Dominicana.

Enfatizó que Opción Democrática va a al Estado a construir un sistema de educación público de calidad, superar la crisis ecológica que vive nuestra isla, y garantizar salarios, salud y seguridad para las familias dominicanas.

Resaltó que su propuesta cuenta con las herramientas para construir una sociedad donde la ética y el servicio público sean el eje fundamental de su proyecto.

A la administración del Estado no se puede ir a lucrarse, ni a hacer negocios, ni a querer privatizarlo todo. No se puede ir al Estado si no se cree en el rol del Estado. Al Estado se va a servir, a defender el interés común y a implementar esa visión de la República Dominicana en que queremos vivir.

Virginia Antares, candidata presidencial del Partido Opción Democrática (OD).