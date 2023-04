El Partido MODA proclama su candidato a alcalde en Vallejuelo

Vallejuelo San Juan.-El Partido Democrático Alternativo MODA, continúa con su agenda de juramentaciones y lanzamientos de candidaturas a las diferentes posiciones electivas en el país, en esta ocasión el líder político Saulo Montero, del productor municipio sureño junto a su equipo político fue juramentado y proclamado candidato a Alcalde por dicha demarcación.

La candidatura de Saulo Montero forma parte de un frente de fortaleza sincronizado por parte del MODA, que busca quedarse con una gran proporción de las alcaldías en toda la geografía nacional y de esa forma demostrar, que son uno de los cuatros partidos más importantes en la actualidad.

La juramentación y proclamación de la candidatura estuvo encabezada por el presidente del Partido MODA, el doctor Elsido Díaz, en una actividad cargada de entusiasmo y vibras positivas por lo que significa ese líder político para su comunidad, en una actividad celebrada en el centro del municipio de Vallejuelo de la provincia San Juan.

El doctor Díaz manifestó que el Partido Democrático Alternativo MODA, ha dado cátedra en República Dominicana de crecimiento y fortalecimiento en el último año, que el lanzamiento de candidaturas no corresponde a simples mediantes político, si no a una realidad que busca posicionar al Partido en los primeros lugares.

Agregó que para él de manera personal y para todo Partido, es un gran privilegio que el líder político Saulo Montero decidiera no sólo pasar a sus filas, si no aspirar a Alcalde, por esa institución, y puntualizó que no tiene dudas que en el año 2024 Montero ocupará el asiento principal de esa alcaldía sentenció el Presidente del MODA

De su lado, Saulo Montero, dijo que eligió aspirar a Alcalde porque se cansó de ver como un municipio productivo tengan márgenes de desorganización y pobreza tan deprimente, que luchará para no sólo ser un alcalde más, si no para revolucionar a Vallejuelo durante su gestión.