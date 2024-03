Abel: «Aquellos que no voten serán responsables de lo que ocurra»

SANTO DOMINGO, RD.-El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró esta mañana que la indiferencia ante los problemas del país es una grave irresponsabilidad, por lo que aquellos que no voten este 19 de mayo serán responsables de lo que ocurra en los próximos cuatro años.

El líder de la oposición habló en un encuentro con ganaderos, productores de cocos y pescadores de Sánchez, en la provincia Samaná.

«Los que no voten en mayo tendrán la carga de que pudieron haber transformado la educación en República Dominicana y no lo hicieron. Y lo que votemos en mayo tendremos la obligación de hacerlo de manera reflexiva, que el picapollo no decida el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos», expresó Abel Martínez.