PN niega presunta agresión de agente contra un extranjero en María Trinidad Sánchez

La Dirección Regional de la Policía Nacional (PN) en la provincia María Trinidad Sánchez, desmintió este viernes la supuesta agresión por un agente de la institución asignado a la Seguridad Interna del Palacio de la Policía en contra de un hombre de nacionalidad chilena.

“En ésta ocasión queremos desmentir que ésta declaración propiciada por el extranjero es totalmente falsa”, indica una nota de la Policía remitida a este medio.

La uniformada aclara que el miembro de la Policía Nacional José Manuel Cuello, le alquiló un vehículo ( carro sonata) al extranjero Jaime Caamaño, quien lo chocó mediante un accidente, Jaime (el extranjero) se comprometió a pagar 50,000 pesos por los daños propiciados al vehículo, luego éste se negó a pagar dicha suma de dinero, originándose una discusión entre ellos.

Explica que el agente se dirigió al Ministerio Público de Santa Bárbara para aclarar la denuncia que puso el extranjero a los medios de comunicación.

“Ésta Dirección Regional María Trinidad Sánchez aclara que el agente José Manuel Cuello no pertenece ni presta servicios en ésta Dirección. Además, todo lo sucedido entre ellos fue de carácter PERSONAL no Policial basado en un negocio realizado entre ellos. La Institución de La Policía Nacional NO TIENE NADA QUE VER con éste tema”, finaliza la nota.