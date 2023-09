Les ocupan armas de fuego, cuatro vehículos y 12 teléfonos celulares.

Santiago de los Caballeros, RD. – La Policía Nacional informó que agentes del Departamento de Delitos contra la Propiedad con asiento en el destacamento Mari López, apresaron mediante un operativo a un total de ocho personas que intentaban penetrar a una mina de arena, ubicada en el sector Arroyo Hondo en esa localidad.

Los detenidos fueron identificados por la institución del orden como Ángel Rafael Peralta Guzmán, alias “Alicate”, Jonathan Aníbal Espinal Bonilla, alias “Chapo”, Roberto Miguel Pichardo Estrella, Starley Grullón Martínez, Víctor Jeremy Núñez Jorge, Ranfis Conill Hernández, Farlin Rafael Alonso Flete y Aníbal Francisco Andarcia Camacho, este ultimo de nacionalidad Venezolana.

El cuerpo del orden indicó que a los apresados les ocuparon dos pistolas, una calibre 45, con marca y serie no legible, con su cargador y cinco capsulas para la misma. Mientras que la otra contenía cuatro capsulas y marca no legible. Además le incautaron una Mini uzi, marca Cobray, calibre 9mm, serie No.88-0000657, con su cargador y siete cápsulas para la misma, todas sin ningún tipo de documentos. También les ocuparon 12 teléfonos celulares.

Dentro de las pertenencías ocupadas se encuentra un vehículo Kía, color blanco, placa No. A809340, el carro Hyundai Sonata, color rojo, placa No. A703983, una Jeepeta modelo Grand Cherokee, Placa No. G650403, color blanco y el camión Kia, placa No. L440990, pertenecientes a los apresados.

La uniformada indicó que a los detenidos y los artículos ocupados los pondrán a disposición de la Justicia para los fines correspondientes de ley en las próximas horas.