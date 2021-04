Piden intervención PN ante constantes “teteos” en Los Girasoles

Aseguran que todos los fines de semanas gran cantidad de personas se aglomeran en esa vía

Santo Domingo, RD.- Residentes de la calle Guacanagarix del sector Los Girasoles Segundo, del Distrito Nacional, denunciaron estar desamparados por parte de la Policía Nacional.

Aseguran que todos los fines de semanas gran cantidad de personas se aglomeran en esa vía, en los llamados “Teteos” hasta altas horas de la madrugada sin que ninguna autoridad asista en su auxilio a pesar de cientos de llamadas.

Puedes leer: Activan protocolo en Las Terrenas para evitar fiestas clandestinas en Semana Santa

Todos los fines de semana en ese punto se reúnen cientos de personas sin tener en cuenta el horario del toque de queda, los residentes del sector se sienten sin protección alguna ya que no cuentan con el debido distanciamiento social, vehículos con música a alto volumen los cuales no dejan dormir a sus residentes y la policía no asiste para poner orden en el lugar.