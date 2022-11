Piden destitución de fiscales en Samaná por presunta corrupción

Un grupo de líderes comunitarios y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidieron este martes a la Procuraduría General de la República (PGR) que ordene la destitución de los fiscales de la provincia Samaná, incuyendo la profuradora fiscal titular, Erika Pujol, por supuesta corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Los protestantes se apostaron frente a la Fiscalía de Samaná, razón por la que fue custodiada por un cordón policial para mantener el orden. Los manifestantes expresaron que la representante del Ministerio Público, en vez de realizar un buen trabajo, comete supuestos abusos a las personas que visitan dicho departamento jurídico.

“Además de eso, las únicas personas que obtienen libertad aquí son los que tienen dinero. Para los pobres aquí no hay justicia. Queremos que en Samaná haya un cambio, no podemos seguir así, donde los fiscales negocian las sentencias. Necesitamos una fiscalía seria, independiente. Samaná no aguanta más, no queremos esta fiscalía”, manifestó un ciudadano.

Pedro Jhonso, quién representa en el lugar al defensor del pueblo, condenó los supuestos abusos acometidos por la fiscal titular Erika Pujol.

Otras personas dieron sus testimonios de algunos casos que han presentado.

Los manifestantes dijeron que esta lucha no parará hasta que la Procuraduría General de la República investigue a la mencionada fiscal y un personal de fiscales que le acompañan.

Por: Federico Rutan