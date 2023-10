Santo Domingo, RD. – Moradores del sector 30 de mayo del Distrito Nacional, pidieron la intervención de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) ante un brote de agua cloacal que les afecta.

Denuncian que desde hace varios meses las aguas residuales ponen en peligro la salud de toda la comunidad.

“No estamos en las condiciones de esperar más tiempo, si ellos no vienen nos mantendremos en pie de lucha”

En ese orden, señalaron que este escenario de insalubridad que les afecta se refleja incluso dentro de sus casas donde las aguas residuales se mezclan con materia fecal.

El foco de contaminación también ha afectado el negocio de comida de Susana de la Cruz, quien afirma clientela ha ido abandonando poco a poco sus servicios por el intenso hedor que despiden las aguas negras.

“Yo vivo de vender comida y el mal olor del agua negra no me deja la vida tranquila, me da vergüenza cuando ellos se sientan”

Susana de la Cruz, comerciante del lugar