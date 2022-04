Pepe Goico cuenta su verdad sobre diferentes temas que les atribuyen

Santo Domingo RD.- El retirado coronel del Ejército, Pedro Julio Goico Guerrero “Pepe Goico”, expresó que durante 20 años contara su verdad sobre diferentes temas que les atribuyen.

El programa 55 Minutos con la periodista, Julissa Céspedes, Goico ofreció una primicia qué según él tenía callada durante 20 años, donde señalo que en él escándalo del Banco Baninter, de la (“Pepe Card”), esa sentencia que contiene tres páginas el Ministerio Público no se atrevió apelarlo.

Señala que nunca tuvo una tarjeta (“Pepe Card”), pero sí él que la tuvo fue el expresidente, Leonel Fernández, y la administraba el general Aquino García. Dice que los estados de cuenta consumidos están ahí.

Expresa que él y su familia han cargado por 20 años con acusaciones sobre uso de esa tarjeta.

Asimismo, se desligó de un supuesto helicóptero que le atribuyeron. Dijo que nunca lo tuvo, ni lo voló, ni sabía del color del mismo.

Aseguró que nunca tuvo una tarjeta presidencial siendo el jefe de la avanzada en ese momento durante la gestión de Hipólito Mejía.

“A mí nadie me dobla, yo no me doblo, soy leal y soy amigo de los amigos”. Indicó Goico.

El abogado Manuel Sierra, representante legal de Pepe Goico, dice que a Goico lo retiraron como miembro de las Fuerzas Armadas a los 14 días de Hipólito Mejía salir del poder, y que escondieron el supuesto decreto que lo pone en retiro de las filas de las Fuerzas Armadas.

Según Sierra hay que pregúntale a la Fuerza Armada, él por qué no le pagaban el salario a Pepe Goico durante los 14 años.