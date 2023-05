Solución a largas filas: habilitarán nuevos puntos de entrega de pasaportes

Santo Domingo, RD.- El director de Emisión y Renovación de Pasaportes, Eduard Figueroa, informó este lunes que la entidad inició un proceso de licitación para adquirir 1 millón 150 mil libretas, con el fin de satisfacer la demanda de los dominicanos, ya que ahora, según dijo, están viajando más que nunca.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se difunde de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00 de la mañana, por el canal 37, el funcionario atribuyó la situación que se vive con la entrega de las libretas, a que en los últimos años se ha producido un incremento en la demanda del documento, razón por la que niega que exista un problema como ha trascendido en los medios de comunicación.

“Después de la situación que tuvimos con la carencia de libretas, no que no había libretas, sino que escaseó porque el suplidor internacional incumplió con el plazo de entrega de libretas, tuvimos que tomar medidas para que la Dirección General de Pasaportes no se quedara sin libretas y los dominicanos se vieran impedidos de viajar”, destacó.

Estrategia para mitigar el problema

Sostuvo que dentro de los planes y estrategias que utilizaron para mitigar el problema de las libretas, fue ampliar la vigencia de este documento que estaba todavía vigente, extendiéndole un año de utilidad. Agregó que, en los casos de las personas que tenían que presentar una nueva libreta en las embajadas, ya sea americana, canadiense o europea, se le entregaba una nueva libreta.

Indicó que hasta el momento la Dirección General de Pasaporte tiene libretas disponibles, al tiempo de señalar que están iniciando un proceso de licitación para adquirir un millón ciento cincuenta mil (1,150.000) libretas para abastecer la necesidad de libreta.

“Los dominicanos ahora están viajando más que nunca, ya que han aprendido a tomar un avión. Y ahora no solo deciden ir a Estados Unidos, sino que van a otros destinos que ofrece el mundo, gracias a que el país tiene apertura a muchos lugares que antes no tenía”, planteó.

Manifestó que la pandemia del coronavirus produjo un efecto psicológico en los ciudadanos, en el sentido de que sintieron mayor deseo y necesidad de viajar.

Habilitarán nuevas oficinas de pasaportes

En la entrevista con CDN y elCaribe, Figueroa informó que la Dirección General de Pasaportes está buscando respuesta para solucionar el tema de las largas filas que se han visto en las últimas semanas. En ese sentido, indicó que la institución en las diferentes oficinas de pasaportes está habilitando nuevos puestos de entrega de libretas, para descongestionar los lugares donde emiten el documento.

Además, aseguró que el personal de la institución es suficiente para cumplir con la demanda de entrega de pasaportes, pese a que tienen previsto habilitar nuevas oficinas.

“Ahora se va a habilitar una nueva oficina en Santo Domingo Oeste, en un punto que se va a inaugurar prontamente. Hemos habilitado una oficina de entrega de pasaporte en la oficina de opti en la Rómulo Betancourt, edificio Vista 311. Y estamos habilitando prontamente otra oficina, no oficina, sino más bien un puesto de entrega en Santo Domingo Oeste, que se anunciará prontamente”, detalló.