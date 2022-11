Santo Domingo, RD. – A cinco días de los torrenciales aguaceros que afectaron al gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, el gobierno central continúa ejecutando acciones en favor de las familias perjudicadas, este miércoles el ministro administrativo José Ignacio Paliza se trasladó al sector San Rafael de Arroyo Hondo para continuar la entrega de ayudas, tal como lo instruyó el presidente Luis Abinader.

Durante el recorrido Paliza informó que por instrucciones del jefe de Estado se dispuso la intervención de los 720 metros lineales de la cañada Las 800, en Los Ríos por un monto de RD$172 millones.

Acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía el diputado Anibal Díaz y Yadira Henríquez. También la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, llevaron a los afectados zinc, madera, enseres del hogar y provisiones.

Esta comitiva ha visitado sectores como Los Girasoles, La Puya, y otros. Con el propósito de conocer las necesidades sociales de sus pobladores e impactar de manera positiva.

No descansaremos hasta que cada familia pueda retornar relativamente a su normalidad, esta no es la primera visita, no es una jornada de un día.

Dijo el ministro Paliza.