Padre Leslie Rosado: “Era más que la mitad de mi vida”

Santo Domingo.- José Rosado, padre de la joven arquitecta Leslie Rosado, quien murió a manos de un cabo de la Policía, expresó este martes que su hija era más que la mitad de su vida.

Estas palabras fueron ofrecidas durante las honras fúnebres en el cementerio Jardín Memorial.

Entre lágrimas y acompañado de sus tres hijas, José indicó que no hay palabras para despedir una hija y que para él Leslie no era cualquiera porque era amorosa.

“No hay palabras para despedir a una hija, Leslie no era cualquiera, era una hija amorosa”.

Aseguró que su hija no debió de estar en ese ataúd y que no debió de irse.

“No sé si hice poco por ella, no sé qué paso, pero no debió de estar ahí, ella todo me lo contaba”.

Agradeció a los pastores Marcos Yaroide y Laura Cárdenas por el amor y entrega a su hija.

Ultiman mujer embarazada durante confuso incidente en Boca Chica

Una mujer en estado de embarazo fue ultimada la noche de este sábado en un confuso incidente en Boca Chica.

La joven fue identificada como Leslie Rosado, de 35 años, quien fue ultimada en presencia de su hija menor de edad.

Según informaciones Rosado fue perseguida y alegadamente murió a manos de un agente de la Policía Nacional.

La víctima quien se desempeñaba como arquitecta, salía del cumpleaños de su padre en un lugar del referido municipio.

Hasta el momento la Policía Nacional no ha ofrecido detalles de lo acontecido, que implica a un agente de la uniformada.

El vehículo en que se transportaba la profesional al momento de ser ultimada, presenta un impacto en la parte inferior izquierda.

Así como también el cristal izquierdo en la puerta del conductor destruido.

Se recuerda que la Policía Nacional dispuso el arresto del cabo Janli Disla Batista, quien ocasionó la muerte de Rosado tras realizar un disparo en un hecho ocurrido en el municipio Boca Chica.