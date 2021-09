Onda tropical y vaguada se combinan para producir precipitaciones en RD

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología indicó que durante las horas de la mañana se observará un cielo con nubes dispersas y escasas lluvias producto de una onda tropical ubicada sobre Haití.

Sin embargo, en horas de la tarde la combinación de una vaguada y onda tropical en los niveles de la troposfera estará generando nublados y aguaceros.

Los aguaceros serán moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones noreste, sureste y la zona fronteriza.

En cuanto a las temperaturas se mantendrán calurosas como consecuencia de la época del verano, con la máxima entre 32º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.

Onamet informa:

El huracán Larry no representa peligro para el país y se encuentra ubicado a unos 660 kilómetros al noreste de la Isla Bermuda. La depresión tropical Mindy, se ubica a unos 440 kilómetros al este de Charleston, Carolina y tampoco representa peligro para el país.

En la costa Atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas

embarcaciones de navegar con precaución cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro.