Onamet pronostica temperaturas calurosas y aguaceros

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) prevé inicio de la semana con temperaturas calurosas y pocas lluvias en horas de la mañana.

Temperatura máxima entre 33º C y 35º C, mínima entre 24º C y 26º C.

Sin embargo, después del mediodía, pronostica ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los aguaceros serán principalmente hacia algunas localidades de las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y sectores de la zona fronteriza, debido a una débil vaguada en altura.

Debido a los posibles efectos indirectos del huracán Larry a su paso por el océano Atlántico, emite alertas para los operadores de embarcaciones.

Por esto recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero en la costa Atlántica y no aventurarse mar adentro, debido a olas.

Onamet vigila dos sistemas:

El desplazamiento, evolución y desarrollo del huracán Larry ubicado a unos 1,175 kilómetros al este/noreste del norte de las Antillas Menores. Un área de aguaceros asociada a un sistema de baja presión al sureste de la península de Yucatán, con baja probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas.