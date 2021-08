La Onamet señaló que las tronadas están motivadas por la incidencia indirecta de una vaguada en altura en la parte oriental de Cuba

Santo Domingo, RD.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) indicó que las condiciones meteorológicas en gran parte del país continuarán bastante secas y calurosas, favoreciendo mayormente un cielo soleado con aspecto grisáceo debido a la presencia de partículas de polvo del Sahara.

No obstante en horas de la tarde hacia algunas localidades de la región suroeste, sectores de la zona fronteriza, el sureste y la Cordillera Central, prevé ocasionales incrementos de la nubosidad acompañados de algunos aguaceros locales y posibles tronadas.

La Onamet señaló que las tronadas están motivadas por la incidencia indirecta de una vaguada en altura en la parte oriental de Cuba, combinada con el viento del este/noreste y los efectos locales asociados al calentamiento diurno propios de la geografía nacional, la cual, no posee suficiente humedad para generar precipitaciones de larga duración.

Las temperaturas se mantendrán calurosas con una máxima entre 33º C y 35º C, la mínima entre 24º C y 26º C.

Onamet informa sobre cuatro fenómenos vigentes:

El huracán IDA categoría 4 degenera en tormenta tropical, fue ubicado a unos 155 km al sur/suroeste de Jackson, Misisipí con vientos máximos sostenidos de 95 kph, por su ubicación y desplazamiento no representa peligro para República Dominicana. La tormenta post tropical JULIÁN fue localizado a unos 1,335 km al sureste de Cape Race Newfoundland, moviéndose hacia el noreste a unos 43 kph con vientos máximos sostenidos de 95 kph con ráfagas más fuertes, por su ubicación y desplazamiento tampoco representa peligro para República Dominicana. La depresión tropical #10, fue localizada a unos 1,245 km al este/noreste de Las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 55 kph y desplazándose hacia el norte a unos 13 kph. Asimismo, el organismo del tiempo monitorea tres zonas de aguaceros y tormentas eléctricas, la primera asociadas a una baja presión al este de los Estados Unidos, la segunda al sur del Mar Caribe y la tercera, asociadas a una activa onda tropical saliendo de la costa de África, por el momento, todas presenta bajo y mediano potencial de probabilidad de formación en las próximas 48 horas a 5 días.