Odontólogos denuncian “jornadas asesinas de implantes dentales”

Santo Domingo, RD.- El Colegio Dominicano de Odontólogos, la Sociedad de Implantologia y la Sociedad de Cirugía Buco Maxilofacial anuncian el inicio de una lucha sin precedentes por el buen ejercicio de la profesión.

La presidenta del gremio, Virginia Laureano, dijo que se oponen a lo que llamó “Jornadas Asesinas de Implantes”. En las cuales ofrecen cursos a extranjeros, muchas veces bajo el velo de fundaciones en la República Dominicana.

Laureno reveló que estos cursos se venden hasta en 20 mil euro, con implantes traídos sin ningún registro sanitario. Afectando no solo a las empresas nacionales sino lo peor, que no existe forma de rehabilitar los pacientes con la prótesis, ya que no se encuentran los aditamentos.

En ese sentido, llamaron a la Vicepresidente de la República, Raquel Peña, quien encabeza el gabinete de salud. Para que juntos y de una vez por todas, se enfrente esta situación de manera responsable por parte de las autoridades.

CMD amenaza con lanzarse a las calles tras norma dispuesta por DGII

El Colegio Médico Dominicano (CMD) amenazó con lanzarse a las calles si la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no deja sin efecto la norma que obliga a los galenos al pago de más impuestos.

Luego de una asamblea de más de dos horas entre la dirigencia nacional del Colegio Médico Dominicano, incluidas a las 56 Sociedades Médicas Especializadas, se anunció el inicio de un plan de lucha en contra de la normativa.

El presidente del CMD reiteró su rechazo a la disposición, por incluir un impuesto sobre la renta no retenido a los asalariados. Además por otras disposiciones violatorias al Código Tributario.

A la demanda de los galenos se unieron otros gremios de la salud, incluido el presidente del Colegio de Abogados.

El conflicto entre los galenos y las autoridades radica en que anteriormente la norma de la Dirección General de Impuestos Internos establecía exenciones hasta los 2,750 millones de ingresos anuales.

Mientras que con la reciente modificación se estableció hasta los 800 mil pesos, lo que quiere decir que la base impositiva se amplió para los médicos.