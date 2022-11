Miriam German pide a fiscales no ser soberbios ni creer que caminan sobre el mar

Santo Domingo, RD.- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, apeló este domingo a la prudencia y sentido de justicia de los fiscales, advirtiéndoles que no tengan la soberbia de creerse que caminan sobre el mar.

Germán Brito abordó el tema durante una entrevista en el programa Finjus, que conduce el destacado abogado Servio Tulio Castaños Guzmán, en el que también hizo algunas recomendaciones a los fiscalizadores que ingresan al Ministerio Público.

“En primer lugar, que no desdeñen en prepararse y seguir avanzando porque la vida es dinámica. Pero también a tener empatía con las víctimas. Siempre les digo que no miren con un lenguaje corporal rígido a las personas que demandan ujn servicio. No tener la soberbia de creerse que somos los que caminamos sobre el mar”, planteó.

La procuradora expresó que le incomoda los funcionarios públicos que evaden la responsabilidad de tomar decisiones para no comprometerse, ya que, según dijo, no pueden darse el lujo de la cobardía.

Sin embargo, aclaró que esto no significa que puedan tomar decisiones apresuradas y atropellantes.

La funcionaria manifestó que le da miedo no cumplir mínimamente con las expectativas que la sociedad dominicana ha puesto en sus manos como encargada de diseñar la política criminal del Estado y la persecución penal.

Cuestiona actores del sistema de justicia

Por otra parte, Miriam German cuestionó a los actores del Poder Judicial que ponen en riesgo la libertad de los ciudadanos para preservar sus cargos.

“Hay una expresión muy cínica que se la escuché una vez a una persona que aún sigue en el sistema. Dijo: ¡Ay Miriam! Por trancar a nadie botan. Entonces yo dije: entonces usted está poniendo la libertad de una persona en función de preservar un cargo”, comentó.

En relación a los ruidos que se han generado a lo interno del ministerio público por el traslado de algunos fiscales, la funcionaria señaló que muchos de los cambios se hicieron sin atropellar a ninguna persona, ya que muchos simplemente se movieron de una oficina a otra.

Al preguntársele si durante su gestión se ha designado una comisión que estudie y revise los proyectos de ley antes de que se aprueben en el Congreso Nacional, la procuradora Mirian Germán Brito respondió lo siguiente:

Por otra parte, la funcionaria subrayó que la Procuraduría ha recibido múltiples quejas por algunos ajustes administrativos que realizaron con abogados que llevaban años ejerciendo la función de ministerio público en violación a la ley.

El lado humano de Miriam German

La procuradora también dejó ver su lado humano, al referirse a los valores éticos, morales y familiares que adornan a su persona. En ese sentido, German Brito manifestó que le debe su formación a personalidades que, a pesar de las dificultades de la dictadura de Trujillo, conservaban en su conducta y enseñanza la moral hostosiana.

Al preguntársele su opinión de la inseguridad ciudadana que afecta al país, respondió que el sistema del control de la delincuencia es muy complejo, debido a que se trata de una cuestión multisectorial.

Finalmente, Miriam German cuestionó las actuaciones de algunos agentes de la Policía Nacional que aparecen videos golpeando a presuntos delincuentes, ya que para eso existe un régimen de consecuencia.