MINERD aclara video de policía sacando arma a estudiantes es de 2019

El Ministerio de Educación aclaró que el video circula en varios medios de comunicación de un policía escolar sacando un arma de fuego mientras sostiene una discusión con algunos estudiantes, es de 2019 y no de la presente gestión.

No obstante, informó que no está de acuerdo con accionar del agente.

Por lo que ve con preocupación que medios de comunicación de alta credibilidad hayan sido tomados en su buena fe, al replicar material no confirmado, cuya intención es desinformar a la población y crear desasosiego.

A raíz de la publicación realizada por el comunicador Sergio Carlo en su cuenta de Instagram, varios medios se hicieron eco.

Es decir, confiando en la veracidad de esta información, sin confirmar primero con la entidad, detallan en un comunicado.

El título colocado al video donde identificaba al centro educativo Francisco del Rosario Sánchez en Puerto Plata, deja entender falsamente que el oficial policial exigía la tarjeta de vacunación a los estudiantes.

En el 2019 como se sabe, no se exigía tarjeta de vacunación porque no había coronavirus. Dejando en claro que el hecho en cuestión no es reciente.

Señala que algunas personas difunden contenido desactualizado o adulterado para generar mayor audiencia, visitas o por otros intereses.

Por lo que recomienda a la población a no dejarse envolver con informaciones tergiversadas o falsas, que muchas veces ni siquiera suceden en el país.

Además observa con preocupación la marcada intención de desinformar que manifiestan algunas personas.

Por lo que deplora el despliegue de informaciones falsas, tergiversadas y malintencionadas, que dañan la imagen de la institución y el derecho de los ciudadanos de estar bien informados.

Ciudadanos favorecen recientes cambios en la Policía Nacional

Santo Domingo.- Ciudadanos residentes en distintos sectores del Distrito Nacional favorecieron las medidas anunciadas por el Gobierno.

Estas medidas fueron implementadas para disminuir los índices de criminalidad.

Entre estas la designación del nuevo director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then.

Los ciudadanos aseguraron que era de esperarse el cambio de mando dentro del cuerpo del orden.

Esto ante los últimos hechos de sangre que han cuestionado la actuación de sus agentes.

Asimismo favorecieron las medidas anunciadas por el gobierno a largo y mediano plazo para la transformación de la Policía.

Entre estas disponer de equipos tecnológicos y la contratación de una firma internacional para evaluación de desempeño.

De su lado, el director saliente de la institución Edward Sánchez expresó estar en tranquilidad tras ser destituido y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los cambios venideros.

Sánchez Gonzales fue destituido mediante el decreto 657-21 y en su lugar fue designado Eduardo Alberto Then.

Designan a Eduardo Alberto Then como director de la Policía Nacional

El presidente Luis Abinader designó al general Eduardo Alberto Then como director general de la Policía Nacional en sustitución de Edward Sánchez.

Esta disposición está contenida mediante el decreto 656-21, en la cual también quedó designado Orison Olivense Minaya como subdirector de la uniformada.

En consecuencia quedó derogado el artículo 12 del Decreto 326-20 del 16 de agosto del 2020.

Alberto Then es oriundo de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Asimismo, es licenciado en Derecho y Ciencias Policiales.

Eduardo Alberto Then estuvo en la escuela para cadetes José Feliz Rafael Hermida González en Hatillo San Cristóbal 1982-1985.

Tiene experiencia laboral como general de brigada de la Policía Nacional.

En ese orden, fue director de la Regional Norte con asiento en Puerto Plata en el año 2008.