Milton Ray Guevara: Constitución no debe modificarse al antojo

En un momento en donde la República Dominicana se encuentra ante una reforma de la Constitución, sobre la mesa se discute si son necesarios algunos cambios en la carta magna



Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, quien ha participado ya en dos reformas constitucionales realizadas previamente, cuenta su punto de vista en este importante asunto nacional.



En una entrevista en Despierta con CDN manifestó que las reformas no están hechas para permanecer todo el tiempo igual. ‘‘Las sociedades experimentan cambios, ecológicos, tecnológicos, sociales y políticos’’, expresó Ray Guevara.



El exfuncionario señaló que no se puede permitir que cualquier mandatario u órgano legislativo reformule la Constitución a placer. ‘‘La constitución siempre será una tentativa de atar las manos del poder y de los constituyentes’’.

Cláusulas pétreas

Las reformas que se han dado en los últimos años siempre han sido para modificar la posibilidad de la reelección presidencial. Si bien el denominado candado que busca blindar la Constitución ya ha sido mencionado antes, ahora el presidente Luis Abinader ha considerado que este mecanismo de protección a la carta magna es absolutamente necesario.



Milton comentó que hay una solución más efectiva y esta es establecer incorporar estas disposiciones como una cláusula pétrea. Esto no requeriría de un referendo y se insertaría directamente a la Constitución.



Las cláusulas pétreas o también conocidas como cláusulas intangibles son una disposición constitucional que establece una limitación al poder de reforma de una constitución. Esto hace que sea imposible o mucho más difícil realizar modificaciones.



Una clara diferencia entre una cláusula pétrea y una nueva reforma constitucional es que la cláusula es inmodificable. Por el contrario, aunque el porcentaje necesario de aprobación para modificar la constitución sea alto, el Senado tiene la posibilidad de modificar cuantas veces quiera la Constitución, resaltó Milton Ray.

Panel de Despierta con CDN en entrevista a Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional (foto: Yovanny Corporán)

Independencia del Ministerio Público

Un tema sobre el que el mandatario Luis Abinader ha hablado es sobre constitucionalizar la independencia del Ministerio Público. Ante la cuestión de que si cree que esto le daría un nivel de autosuficiencia a este Ministerio, el magistrado respondió: ‘‘Estoy convencido de que la independencia de un juez no depende del texto, sino de la integridad personal del juez’’.

Enseñar la Constitución en las escuelas

El jurista expresó que el Ministerio de Educación debe enseñar como materia fundamental en las escuelas. ‘‘¿La Constitución vale tan poco que no puede haber una asignatura cuando hay asignaturas de cualquier cosa en una educación mala como la que están dando en la República Dominicana? Yo no lo entiendo, no hay ninguna razón para que no se cumpla con el mandato 63-13 de la Constitución’’.

Aprobación del Código Penal

»Es una vergüenza que la República Dominicana tenga secuestrada la legislación, la cual es importantísima para garantizar la seguridad ciudadana, secuestrada por los unos y por los otros».



Mencionó que el actual Código Penal que tiene carácter del siglo XIX no puede regir las situaciones de la era actual.



Destacó que es importante aprobarlo y modificar lo que sea necesario. Además, hizo evidente la importancia de la aprobación de la Ley de Referendum para que la población sea capaz de decidir lo que quiere en aspectos relevantes de la cultura y la sociedad.