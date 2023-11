Nueva York. – El legislador demócrata por Nueva York, George Álvarez, entregó una placa de reconocimiento al gerente de las Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), ingeniero Milton Morrison, por su extraordinaria labor, y por su disciplina en el campo de la ciencia que se desarrolla.

“En nombre del distrito 78, el cual represento con mucho orgullo en la Asamblea Estatal de Nueva York, hago entrega de este reconocimiento al ingeniero Milton Morrison, por su extraordinaria labor y disciplina en el campo la ciencia que se desarrolla, el cual ha beneficiado a tantas personas». Dijo George Álvarez.

George Álvarez, llamó a Milton Morrison a que continúe sirviendo a sus comunidades, y lo felicitó por su gestión frente a Edesur Dominicana. «Muchas felicidades”, dijo el asambleísta al entregar la placa.

Milton Morrison, agradeció la alta distinción por parte del representante de la demarcación 78 del condado de El Bronx.

“El día de hoy el honorable legislador Álvarez nos hace entrega de este reconocimiento, el cual lo recibo con mucha humildad en nombre del pueblo dominicano, y agradezco que se tome en cuenta nuestra labor, que ha sido y será el servicio de los todos dominicanos de nuestro país que están diseminados por todo el mundo, especialmente en Nueva York “. Dijo Milton Morrison.

Más sobre Milton Morrison

Milton Morrison, actual administrador de Edesur Dominicana, es ingeniero eléctrico de profesión, con una Maestría en Ciencias en Desarrollo y Planificación de Proyectos.

Tiene una especialidad en Estrategias de Mercados Eléctricos del Public Utility Research Center de la Universidad de Florida, Gainsville (2002), y una maestría en Development and Project Planning de la University of Bradford, Inglaterra (2000). Es autor de los libros: La riqueza diluida (2010), La ruptura generacional (2008), y es editor y co-autor de los libros de electricidad y desarrollo: El reto dominicano (1996) y Las energías renovables en la República Dominicana (2001). Fue coordinador de la carrera de Ingeniería Eléctrica del INTEC (2001-2003), a la vez que Director fundador de la Dirección de Energía no Convencional del Ministerio de Industria y Comercio.