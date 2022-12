Metro y Teleférico varían horarios por festividades de Año Nuevo

Santo Domingo, RD.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó la variación en el horario de servicios del Sistema Integrado Metro y Teleférico de Santo Domingo por motivo a las festividades navideñas.

En este orden comunicó que para este sábado 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, el Metro y Teleférico funcionará de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Mientras, que el 1ro de enero, Día de Año Nuevo, ofrecerán servicios horario de 8:00 de la mañana a 09:00 de la noche.

En cuanto al feriado del día 02 de enero, día no laborable decretado por el Poder Ejecutivo, el Metro brindará sus servicios en horario de 6:00 A.M a 10:00 P.M. En cambio el Teleférico estará disponible de 8:00 A.M a 09:00 P.M.

La Opret indicó que el servicio de transporte y todo su personal estarán funcionando de manera habitual hasta las horas establecidas. Esto con el fin de brindar la seguridad a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población a actuar con prudencia y moderación durante estas fechas.