Méndez afirma éxito del operativo no se mide por cantidad de muertes

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez García (ERD), declaró este lunes que el éxito de un operativo no se puede medir por la cantidad de personas que fallecen, sino por el número de accidentes de tránsito que ocurren dentro del área controlada.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00 de la mañana, por el canal 37, el director del COE puso como ejemplo el caso hipotético de un autobús que se accidenta con 60 pasajeros a bordo, en cuyo siniestro pudiera perder la vida una cantidad significativa de personas.

“Siempre le digo a los medios que no se puede medir el éxito de un operativo por la cantidad de personas que fallecen, porque, si ocurre un solo accidente que involucre un autobús que transporte 50 o 60 pasajeros, las muertes de este sólo hecho pudiera superar a todos los demás juntos. Si se dispara la cantidad de accidentes, entonces digo que el operativo no fue exitoso”, comentó Méndez.

En relación a las 26 personas que fallecieron durante el operativo «Conciencia por la vida Semana Santa 2023», el funcionario explicó que si se divide ese número entre los tres días de la jornada, el resultado es idéntico al promedio de muertes diarias que ocurren por accidentes en el país, no obstante a la gran movilidad que se produce en esta época.

Por tanto, puntualizó que los operativos mantienen la media de accidentes de tránsito ocurridos en tiempos normales del año, pero aclaró que esto no se puede medir como exitoso, ya que, dijo, lo ideal sería que no muera ninguna persona.

Efectividad de los operativos

Al cuestionársele el éxito de los operativos en fechas especiales, el también titular de la Dirección de Emergencias Médicas respondió con un ejemplo que ilustra sobre lo erróneo que pudiera ser analizar el problema de forma lineal.

“Si se desplazan, por ejemplo, 5.000 personas en días normales y de esos mueren 5; mientras que, al momento de que el Centro de Operaciones de Emergencias hace un operativo y se movilizan 20.000 y mueren solamente las mismas 5 personas, entonces, el operativo es exitoso, porque mantiene la media de lo que ocurre en días normales”, expuso, a título de ejemplo.

Del mismo modo, Méndez expresó su desacuerdo con la práctica de publicar situaciones o accidentes que ocurren en parajes donde no hay autoridad, debido a que en esos lugares no existen elementos disuasivos ni de respuesta por parte de ninguna autoridad cuando ocurre un accidente. “Sin embargo, tenemos que publicarlos igual. La regla del juego no está clara en esa parte, ni es las más apropiadas”, adujo.

En ese sentido, el funcionario indicó que se ven en necesidad de publicar el número de muertes y accidentes que ocurren dentro y fuera del operativo, razón por la que resulta pertinente resaltar la diferencia de ambas.

“Ustedes los comunicadores tienen que saber lo que ocurrió indistintamente, entonces hay que publicar todos los casos (dentro y fuera del operativo). A veces me lo diferencian algunos medios y dicen: dentro del operativo dos o tres, fuera siete u ocho. Pero, igual, te lo engloban y dicen que murieron 26, cuando en el operativo tenemos que murieron 15”, expuso.

Intoxicación de niños por bebidas

Por otra parte, el general Méndez también se refirió a la alta cantidad de niños que se intoxican cada año por ingesta de bebidas alcohólicas, señalando que el régimen de consecuencia no es suficiente.

Añadió que la realidad de República Dominicana es «niños teniendo niños, sin ningún tipo de control. «Menores de 11 años teniendo hijos, ya sea porque la han violado o porque los padres les permiten que salgan embarazadas. Esos niños no saben criar, entonces, vemos el tema del régimen de consecuencia, de formación familiar y de respeto a la ley», planteó.

Asimismo, consideró que la responsabildiad del cuidado de los niños no se puede dejar únicamente al gobierno de turno, sino que, dijo, también los padres tienen una cuota de responsabilidad.