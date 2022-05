Medidas sobre PN son "un calmante" ante indignación, dice diputado

Santo Domingo, RD.- El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, sostuvo este jueves que las medidas anunciadas por el Gobierno con el objetivo de garantizar la integridad física y los derechos humanos de las personas arrestadas por agentes de la Policía Nacional “son un calmante” ante la indignación del pueblo dominicano debido a recientes abusos y muertes de ciudadanos estando bajo custodia de la institución del orden.

Dijo que, desde su punto de vista, es más de lo mismo. Cuestionó que esas medidas no hayan sido anunciadas antes.

“¿Por qué hacerlo cuando justamente caen tres ciudadanos inocentes?”, preguntó.

Al ser entrevistado en el programa 55 minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10 de la noche, Sánchez recomendó a las autoridades asumir con sinceridad la situación actual.

“Nosotros siempre hemos pedido sinceridad en el tema de la seguridad. Que no se politice, para que no se pierda la objetividad. Porque a veces quieren cambiar las estadísticas de lo que está pasando, y al cambiar las estadísticas no se sabe la verdad de lo que pasa, y todo el mundo vive confundido”, expresó.

En ese sentido, pidió al Ministerio de Interior y Policía que le dé mayor participación en los temas a la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados.

Se quejó de que esa institución no socializa con ellos los asuntos relacionados con las mejorías de la Policía Nacional.

“A veces uno no sabe lo que están haciendo”, dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CDN37 (@cdn37)

Le puede interesar: Ministro Interior y Policía visita familiares de David de los Santos

Cámaras del 911 no están funcionando

El diputado del Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pidió al Gobierno mejorar y no descuidar el Sistema 911.

Denunció que las cámaras de seguridad instaladas en la capital no están funcionando.

Según dijo, tiene como prueba un hecho reciente en el que su suegro fue atropellado por un carro y al verificar las cámaras de la zona, estas no servían.

Por: Rosa Reyes