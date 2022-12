Médicos de Red Covid-19 viven entre incertidumbre y calamidad

Santo Domingo, R.D.- A dos años de la pandemia, decenas de médicos de la Red COVID-19, sobreviven de la incertidumbre y calamidad, personal que en aquel tiempo llegó a ser considerado como héroes ante la sociedad.

Según constató la reportera de CDN Suzan Castaño la situación de los médicos de la red Covid-19 es calamitosa. En palabras del doctor Antonio Taveras, se encuentra resignado ante la situación, por tal motivo decidió tomar el valor de hablar frente a las cámaras para denunciar la situación que vienen afrontando él y sus compañeros.

El Dr. Taveras también aseguró que compañeros de la red se han enfermado y que una doctora, miembro de la red estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos, interna debido a que padece de asma y se complicó su situación.

Las demandas de los galenos no se quedan ahí. Estas no solo afectan las condiciones en las que en la actualidad ejercen su labor. En torno a esto se expresó la doctora Marolis Sepúlveda, quien cuenta que a causa de las condiciones del ambiente casi perdió la vida. Aseguró que, debido a esto, estuvo al borde de la muerte tras contraer el COVID-19.

No tenemos condiciones para trabajar. Los médicos Covid que hemos salido a dar la cara hace un par y pico de años no sabemos qué va a pasar con nosotros. No tenemos un lugar fijo, no tenemos un nombramiento digno. Estamos aquí con un contrato temporal y trabajamos a tiempo y fuera de tiempo y nunca le hemos dicho que no al trabajo.

Mariolis Sepúlveda, miembro Red Covid-19