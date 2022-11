Mayoría de ARS no cubren principal prueba para detectar influenza

Santo Domingo, RD.- A pesar de que en el país hay un alto número de pacientes con influenza, el médico neumólogo Emil Jorge Manzur reveló, este viernes, que la mayoría de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no cubren la prueba más efectiva para detectar el virus: panel respiratorio filmarray, al tiempo de señalar que su costo es muy elevado.

“Si hay una prueba útil para identificar estos virus es algo que se llama panel respiratorio filmarray. Inclusive, hay un panel de neumonía que utilizamos cuando tenemos afección estructural pulmonar, para identificar virus, bacterias y demás. Es algo que también te permite un tamizaje bueno de los gérmenes que puede estar afectando al paciente y elegir tratamientos temprano”, explicó.

Se trata de un procedimiento que permite una detección rápida y precisa de los principales patógenos causantes de infecciones respiratorias, cuyos resultados se obtienen en menos de dos horas. Indicó, además, que el costo de la prueba es aproximadamente de 17 mil pesos, incluyendo el antígeno de la Covid-19.

Al participar en el programa Despierta con CDN, el galeno sostuvo que ante la falta de esta prueba se hacen antígenos de influenza que son mucho más económicos que el panel respiratorio, aunque de menor efectividad.

“Entonces, tú tienes que tirar patadas voladoras, primero con un antígeno, que son más económicos; si estas sospechando de Covid, se hace la prueba del virus y; en lo adelante, por sospecha, empieza a indicar.

Dos meses de gran influencia

Por otra parte, el especialista de la salud dijo que entre noviembre y diciembre, por lo general, se produce un incremento de los virus estacionarios, como consecuencia de los cambios en las temperaturas.

Asimismo, subrayó que en diciembre de cada año entra un virus en los niños llamado “virus sincitial respiratorio”, principales causas de enfermedades respiratorias en los niños pequeños.

“Tenemos la influenza estacionaria, que es de la que nos protege la vacuna; está la influenza epidémica; están los coronavirus que no son el Covid, a parte de coronavirus, que sí está y también están los adenovirus y enterovirus, que están arrasando en los colegios desde que entró octubre”, explicó, al señalar que “desde que entró octubre nadie ha podido estar tranquilo porque es de una gripe a otra gripe. De una gripe a otra”.

Jorge Manzur puntualizó que los centros de salud han estado bien agresivos con pacientes sintomáticos respiratorios, debido a que las infecciones virales están dando muy agresivas.

Al preguntársele las medidas que se podrían tomar para protegerse de los virus, así como la aplicación de la vacuna contra la influenza, respondió que para esta fecha es normal que se empiece a utilizar las vacunas de la influenza.

Agregó que de las vacunas para el virus de la influenza que llegan al país, vaxigrip es la que más se está utilizando, sobre todo en pacientes de alto riesgo, razón por la que tomó la iniciativa de aplicarla únicamente cuando existe un factor de riesgo.

“Usted no puede ir diciendo que tengo 22 años, no sufro de nada, pónganme la vacuna de la influenza por el país. Tiene que estar en uno de los factores de riesgo de las personas que les pueden dar la influenza muy mala”, añadió.

Valora manejo de influenza

Consideró que por el momento las autoridades están manejando el tema de las vacunas de forma adecuada, pero sugirió que se incremente el número de dosis para que todos los pacientes sean vacunados.

“El problema está en entender de qué es que te previene la vacuna. La gente dice: yo me puse la vacuna, eso no puede ser influenza. Eso no es cierto, la vacuna te va a proteger contra un grupo de sepas que se escogieron que son las que epidemiológicamente se esperan que atacarán con fuerza a la gente para esa temporada, pero no te protegen contra las epidémicas”, explicó.

En este sentido, dijo que hay influenza H3 muy fuertes y otras influenzas B que producen muchos síntomas gastrointestinales que no son las epidémicas. “O sea, que te vaya a defender contra estas cuatro peligrosas, no significa que te proteja contra las otras”, adujo.

No obstante, recomendó a las personas que se apliquen las vacunas y aclaró que también existe la probabilidad de que el antídoto pueda fallar. “Tenemos historia de años anteriores en donde se escogieron sepas que no fueron las que se dieron en esas navidades y la efectividad de las vacunas fue menor ese año”, añadió.

Precisó que no todos los antivirales funcionan y que el único que tiene un tratamiento aceptablemente dirigido es la influenza per sé, para la cual se utiliza el Oseltamivir, un profármaco antiviral selectivo contra el virus de la gripe. “Los otros son manejo sintomáticos”, dijo.

Medidas de protección

Para protegerse de la influenza indicó que se pueden utilizar las medidas clásicas de defensa: higiene de manos, evitar contacto directo con el que esté tosiendo, si es posible utilizar mascarillas y no exponerse para evitar regarlo.

Sostuvo que los casos de influenza deben bajar de forma significativa a mediados y finales de diciembre, aunque existe la posibilidad de que aparezcan otros virus.

Por otra parte, informó que la causa más frecuente de infecciones respiratorias de bajo tractor en niños menores de un año a nivel mundial, es el virus sincitial respiratorio, al señalar que en las últimas semanas se ha visto un aumento de casos en niños menores de cinco años.

Instó a los padres que tienen niños pequeños con síntomas de virus respiratorios a que no se descuiden, ya que otros órganos del cuerpo podrían ser afectados. “Todo está muy bien hasta que la gripe tiene ya siente días, no se le ha quitado la fiebre, comienzan los problemas, hay que ingresarlo porque se le afectó una articulación, el corazón o un riñón”, dijo.

Por tanto, recomendó a todo el que tenga niño pequeño con sintomatología respiratoria con sus niños pequeñitos, que lo lleve a su pediatra a la menor brevedad posible, para evitar un respiratorio sincitial severo, una influenza severa o cualquier otra enfermedad respiratoria.

Puntualizó que el problema de estos virus es que comparten síntomas sistémicos, ya que todos dan fiebre, dificultad para respirar y malestar general.