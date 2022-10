Maritza Hernández dice en el PLD hay aspirantes que andan como el guaraguao

La aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Maritza Hernández, advirtió este martes la existencia de una práctica muy delicada y peligrosa de aspirantes que andan como “guaraguaos” buscando pollos y casando dirigentes que apoyan otros proyectos presidenciales en esa organización política.

En este sentido, la también exministra de Trabajo manifestó que su diferencia con los demás aspirantes a la nominación presidencial del PLD, es que no publica los compañeros de su partido que le apoyan y solo trata de sumar las personas que están indecisas o no tienen previsto votar por ningunas de las candidaturas.

“Quiero advertirles a los compañeros que eso es muy delicado y muy peligroso, porque quien haga eso solo aspira a ser candidato o candidata, y no a ser presidente. Si tú minimiza a otro competidor contigo que te puede apoyar en un momento dado, o que puede aceptar tu propuesta, no puede ser bajo la premisa de que ha actuado de manera poco honesta”, alertó.

Hernández ofreció estas declaraciones al participar en el programa Despierta con CDN, en donde, además, planteó que la corrupción política existe, y quienes la practican en campaña, serán corruptos en la administración de la cosa pública. “Porque no se es corrupto en un área y en otra no. O eres o no eres”, adujo.

Retó a cualquiera de sus compañeros de partido que demuestre si en algún momento ha tratado convencerlo de que abandone otro aspirante para que pase a respaldar su proyecto político. “Porque soy practicante de lo que creo, y si eso tiene un precio, no me importa pagarlo por lo que creo”, enfatizó.

Maritza Hernández evita minimizar dirigentes

Hernández dijo que evita minimizar y arrebatarles dirigentes a otros aspirantes a la nominación presidencial del PLD, porque no solo aspira a ser la candidata presidencial de su organización política, sino también la presidenta de República Dominicana.

Asimismo, señaló que la praxis política le ha enseñado que una cosa es ser candidata y otra ser presidente. “Para ser presidente tú tienes que producir en tu entorno confianza y credibilidad. Y la credibilidad no se construye, se practica”, manifestó, tras precisar con los partidos políticos únicamente no se ganan elecciones.

Al referirse al tema de la falta de estructura política que pudiera colocarle en desventaja frente a otros aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana, Maritza Hernández expresó que la mejor estructura son las personas que a nivel nacional buscan votos para su candidatura.

Maritza Hernández primera mujer del PLD en aspirar

Destacó que es la primera mujer del Partido de la Liberación Dominicana que participó en un proceso de primarias abiertas internas para escoger el candidato o candidata presidencial de esa organización.

“Dije que era momento de que nosotras saliéramos a buscar el voto producto de nuestras ideas y un plan de gobierno, que es lo que quiero compartir hoy con ustedes, para qué quiero ser presidenta”, añadió.

Al responder la pregunta de si mantendrá sus aspiraciones presidenciales hasta el final, la dama declaró que cuando decidió aspirar no lo hizo de la noche a la mañana, en razón de que todas las decisiones importantes de un ser humano deben ser sopesadas, pensadas y conocer los riesgos y cosas que se deben deponer para aspirar a dirigir el poder en países presidencialistas como este.

“Al pueblo, a tus seguidores, tú no puedes ponerlo a inventar. No puede tomar una decisión tan fácil donde también tu familia debe deponer temas para estar atento a lo que tú puedas presentarle al país”, añadió.

Dijo que hace tiempo decidió que cuando el país estuviera listo para entender que las capacidades no son de hombre ni de mujer, daría el paso y abriría el carril a las mujeres de su partido para que presenten candidaturas a la presidencia de la República, ya que las capacidades están en el cerebro y no son femeninas ni masculinas.

Caso Danilo Medina

Al ser cuestionada de si considera que el Partido de la Liberación Dominicana volverá a tomar el poder en las elecciones generales del 2024, como afirmó la semana pasada el expresidente Danilo Medina, la también exministra de Trabajo respondió que en política no se puede hacer predicción de lo que podría pasar en el futuro “porque la política es cambiante”.

Sin embargo, negó que se trate de un exceso de optimismo, en el entendido de que es la forma en que cualquier presidente de un partido debe presentarse al país. “De lo que sí estoy segura es, que de nosotros depende que eso suceda”, añadió.

No obstante, precisó que para ganar elecciones deben conjugarse tres elementos esenciales. “El primero de ellos es que el pueblo empiece a mirar al partido de gobierno como el que menos le cumple las promesas; lo puede hacer también porque el partido de gobierno le produzca un hartazgo (cansancio) y; también va a depender del exponente que puedan sacar los partidos para salir a conquistar el voto”, expuso.

Agregó que se debe escoger un candidato o candidata presidencial que presente al país con certeza y claridad qué hará cuando llegue al poder. En este sentido, aseguró que en los cara a cara que realiza ha observado que la gente tiene apatía y cierto desaliento con la clase política gobernante.

Aunque dijo no tener la menor duda de que la mujer en República Dominicana mantiene una alta capacidad, sostuvo que, en términos generales, un presidente o presidenta de la República debe elegir los funcionarios según las capacidades que exhiban sin importar el género.

Un gobierno inclusivo

“Porque si ese es mi discurso, y me planteo una cosa diferente, entonces quiero decir que no tengo la menor duda de que aquí se puede plantear que el 50% de mujeres puede ir a dirigir los ministerios del Estado y direcciones generales, igual proporción para los hombres que vayan a dirigir”, manifestó.

Sin embargo, dijo que para lograr este propósito debe pensarse primero en un gobierno inclusivo, donde las posiciones y cargos del Estado no sean ocupados únicamente por los miembros y militantes del partido que ostenta el poder.

Para la aspirante a la nominación presidencial del PLD, debe abrirse el abanico a las personas que tienen suficiente capacidad y deseo de formar parte del Gobierno, a los fines de dejar atrás la viaja práctica del nepotismo en las instituciones públicas.

Finalmente, hizo un llamado a los militantes del Partido de la Liberación Dominicana y los que no están inscritos en el padrón electoral de otras organizaciones políticas, que acudan masivamente el próximo domingo 16 de octubre a votar por su candidatura en la casilla número 2.