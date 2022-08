Locutor Manuel Duncan fue sepultado en medio expresiones de dolor

Alburquerque Comprés, emitió ciertas declaraciones antes de entregarse la noche del viernes a la Procuraduría General de la República, luego de una orden de arresto en su contra por la muerte del animador Manuel Duncan.

“Supuestamente que a él le cayó cachú en la camisa, en el poloché, y él me vio riéndome y pensó que yo me estaba burlando de él, cuando yo digo me voy y este tiguere viene sin yo hacerle nada, y yo le pregunté señor, por qué usted me agrede”, explicó Comprés durante una videollamada ofrecida a una periodista.