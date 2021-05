Lanzan proyecto “Aprender-haciendo” que promueve nueva visión de país más sostenible y resiliente

Santo Domingo, RD- Internacionalmente conocido como Learning-by-Doing, este proyecto y su enfoque de aprendizaje contribuirán a lograr una República Dominicana baja en carbono y más resiliente a las modificaciones del clima y el climático.

Santo Domingo. Llega a República Dominicana “Learning-by Doing” (LbD), una metodología de enseñanza que pretende involucrar a la población dominicana en su propio proceso de aprendizaje y comprensión acerca de cómo adaptarse al cambio climático y mitigar sus causas, ilustrando, didácticamente, los principales desafíos locales para lograrlo.

Learning by Doing, conocido en español como “Aprender Haciendo”, es un proyecto internacional y multidisciplinario que involucra a equipos de México, Sudáfrica, Líbano, República Dominicana y el Reino Unido, con un componente regional que cubre América Latina y el Caribe, y describe visiones y transiciones hacia sociedades con aumentos de temperatura de 2 a 1.5 ° C para el 2050.

Este proyecto se basa en la aplicación de una novedosa metodología que utiliza diversas oportunidades de aprendizaje, gestión y difusión del conocimiento, para lograr una mejor comprensión de lo que es factible en los procesos de adaptación al clima, de cómo se puede lograr en su conjunto, dónde se encuentran los desafíos y cómo sería la vida en condiciones climáticas diferentes, incluyendo a sectores tradicionalmente considerados difíciles de descarbonizar.

Desde un punto de vista técnico, sobre la base de la gama de experiencias desarrolladas en cada país miembro de la iniciativa, el primer aspecto del proyecto LbD pretende desarrollar visiones socioeconómicas, culturales y ecológicas de la sociedad dentro de lugares específicos, en los que las emisiones netas se acerquen a cero, mientras se vuelvan cada vez más capaces de adaptarse al calentamiento del planeta. Bajo este enfoque, se realizarán los arreglos nacionales para lograr esta transformación y, a la vez, se identificarán las políticas, prácticas, tecnologías y habilidades necesarias para realizarla.

En ese sentido, “Learning-by- Doing” trabajará inicialmente con expertos de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades empresariales que buscan mejorar la capacidad nacional de adaptación al cambio climático, de manera que la metodología de intervención sea coherente con las condiciones socioeconómicas, culturales y naturales del país, para luego desarrollar una serie de actividades adaptadas a la realidad local, bajo el enfoque de aprender haciendo.

El proyecto Learning-by-Doing es financiado por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) de Alemania y las entidades que lo promueven, a nivel global, son: Energeia Network (Reino Unido), el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) (Perú), la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) (México), IndyAct (Líbano), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Latinoamérica) y el Consorcio LbD (República Dominicana), integrado a su vez por Energeia, Guakía Ambiente y Brightline Institute.

La presentación del proyecto que enseñará a los dominicanos a adaptarse al cambio climático se realizó durante un acto de lanzamiento celebrado este miércoles en el hotel Embajador, al cual asistieron el Dr. Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL); el embajador Dr. Volker Pellet de la República Federal de Alemania; el Dr. Pavel Isa, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); Nathalie Flores, titular de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente; el Lic. Omar Ramírez Tejada, gerente País de Energeia Network; el Dr. Rafael Berigüete, profesor investigador del Brightline Institute y la Dra. Michela Izzo, directora ejecutiva de Guakía Ambiente.

El acto de lanzamiento de LbD en República Dominicana contó además con la participación, en modalidad virtual, del Dr. José Alberto Garibaldi, director Internacional de Energía Network con sede en Londres y de expertos locales en materia de cambio climático, representantes de instituciones académicas y organizaciones sociales del sector civil.