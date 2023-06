Kinito Méndez agradece rápida respuesta del Presidente Luis Abinader en su comunidad de Padre Las Casas

Escribí en las redes sociales lo que estaba pasando en Padre Las Casas por las lluvias y el Presidente Abinader me llamó de una vez

Azua, RD.- El merenguero Kinito Méndez expresó hoy en un encuentro celebrado en esta provincia con las autoridades, su agradecimiento al Presidente Luis Abinader, por la pronta respuesta que el gobierno tuvo en favor de la tierra que le vio nacer, y que el pasado sábado pasaron momentos de angustias por las inundaciones.

“Mi madre me llamó y me dijo Kinito nos estamos ahogando, solo se me ocurrió hacer un llamado al Presidente Luis Abinader y al gobierno en sentido general a través de las redes sociales, y en muy poco tiempo me llamó el presidente para decirme que el ministro Paliza visitaría Padre Las Casas hoy”, dijo Kinito Méndez.

Méndez pidió un aplauso para el presidente Luis Abinader, porque para él fue una gran sorpresa la respuesta tan rápida, agregó que desde su existencia esa cañada cuando se desborda se mete a Padre Las Casas, por lo que pidió que se le busque una solución definitiva a este tema que afecta a cientos de familias.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó Padre Las Casas este domingo para dar respuesta inmediata a las familias afectadas. Estuvo acompañado del director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Caba, el general retirado director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez; Yadira Henríquez, directora ejecutiva del Plan de Asistencia Social de la Presidencia; Roberto Herrera, viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones, entre otras autoridades municipales.

Paliza dijo que el objetivo es trabajar sin banderías políticas, porque este es un momento que nos convoca a todos sin mirar colores, hizo un llamado a los servidores públicos para que superemos este momentos juntos, “vamos a colaborar desde el gobierno con las alcaldías donde sus comunidades sufrieron daños, para que ejecuten una recuperación en menor tiempo”, agregó.