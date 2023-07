Defensa Jean Alain dice procuraduría no enfrenta narcotráfico, sino a su defendido con burdas mentiras

En lugar de enfrentar los serios problemas de la propia PGR con el narcotráfico, que incluso hizo cambiar de hogar a su titular, MGB, se dedican a falsear con casos como el de un apartamento que no le pertenece y testaferros imaginarios.

Santo Domingo. El Consejo de Defensa del ex Procurador Jean Alain Rodríguez, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR), continua su campaña de distracción de los problemas de delincuencia, alto costo de la vida y narcotráfico que enfrenta el actual gobierno con fines releccionistas, despachando a los medios de comunicación noticias falsas, en este caso, sobre un presunto apartamento ubicado en el sector Naco, que no es propiedad y nunca le ha pertenecido al ex procurador Jean Alain Rodríguez ni a ningún testaferro.

También enviaron a los medios de comunicación, noticias de una inexistente sanción de la Agencia de Cooperación Española por una sobrevaluación de equipos antropológicos del INACIF,. Esto, a pesar de que la empresa Suplidora Médica del Caribe, S.R.L., representada por Ana Sención, les confirmó que no existía sobrevaluación. Y por esto no fue acusada ni ella ni su empresa, ni existe sanción de la prestigiosa agencia internacional.

“La PGR nerviosa y sin norte fijo, está desbordando alocadamente los medios de comunicación, al enviar noticias falsas. Las que forman parte de la vengativa e insostenible acusación que no deberían estar presentándola en las gradas periodísticas a través de un circo mediático que procura congraciarse con sus jefes del Palacio Nacional”, explica Carlos Balcacer, defensor de Rodríguez.

Denuncia entrevistados mintieron sobre Jean Alain

El jurista argumenta que el supuesto apartamento que han difundido como noticia, nunca fue propiedad de Jean Alain Rodríguez. Dice que la ausencia de un título, un contrato, un recibo de pago, un testigo, ni nada parecido figura en la acusación, excepto una manipulada entrevista de una persona que le vendió formalmente un solar destinado a parqueos a la Procuraduría en 18 millones de pesos. Y el cual la Fiscalía del Distrito Nacional dispone su entero uso y disfrute.

Balcácer dijo que eso evidencia que ese individuo que vendió formalmente lo obligaron a entregar a la PGR un apartamento valorado en 12 millones de pesos. Además, lo forzaron a decir que dicho apartamento, pagado y en posesión de esa persona, era absurdamente de Jean Alain Rodríguez.

Insiste en que “de ese despreciable sujeto no existe rastro de conversación telefónica o personal con nuestro defendido. Por lo que -hablar de testaferro- resulta hasta demencial”.

Dicen PGR debería sentir vergüenza

De su lado, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas insisten en que “el desarrollo de esta novela mediática debería avergonzar al órgano persecutor, compuesto de tanta gente supuestamente capacitada. Y no prestarse a este juego del populismo punitivo. Si alguien hubiera sobrevaluado un solo equipo, como es el también caso promovido en prensa sobre instrumentos antropológicos del INACIF, la PGR sometiera a la justicia al natural suplidor del momento, que según ellos, sobrevaluó dichos equipos. Pero no lo hacen porque tienen pleno conocimiento de que la compra de esos equipos cumplió con todo su proceso conforme la ley de compras.

Además, de que Jean Alain Rodríguez no participó en el mismo. No conoce a esa empresa. Y su representante Ana Rosa Sención, al ser entrevistada, desmintió categóricamente la sobrevaluación. Además, de mostrar que sus equipos eran distintos y superiores a los que ellos habían presentado como comparativo encontrados en páginas informales vía internet.

Predican que por igual, no existe constancia de queja o sanción de la Agencia de Cooperación Española por esa compra. Sino que por el contrario continua con la cooperación de forma regular con la institución como pueden verlo en la misma página de la PGR.