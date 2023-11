Santo Domingo, R.D.-El ex procurador Jean Alain Rodríguez anunció que el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en que se les han violado sus derechos fundamentales en el proceso judicial por supuesta corrupción que le imputa el Ministerio Publico en el caso Medusa.

Rodríguez estuvo acompañado de su consejo de defensa, encabezado por el abogado Juan Alfredo Biaggi. El jurista estableció que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU opina que en la detención y el proceso contra el exprocurador se les violentaron sus derechos fundamentales.

Asimismo, Biaggi informó que con esta decisión se obliga a las autoridades dominicanas a permitir que Jean Alain Rodríguez siga su proceso judicial en libertad.

Además, Biaggi estableció que la Procuraduría General de la Republica y Estado Dominicano tienen conocimiento de esta resolución desde los primeros días de noviembre.

Todos coincidieron en que la decisión de la ONU no aniquila ningún proceso judicial que se le lleva en el país.

La ley es clara, la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Lo he dicho y lo reitero no tengo la intensión de sustraerme del proceso. No hay nada que temer, es cumplir la ley. La Procuraduría General no le pudo presentar a la ciudadanía un indicio de que yo me fuera a escapar. Lo único que le presentaron a la ciudadana es una foto con morbo en el aeropuerto.

Jean Alain Rodríguez, ex procurador general