Joven se ahorca en Jarabacoa y deja carta explicando el motivo

Jarabacoa, RD.- Este martes fue encontrado ahorcado el joven Víctor Manuel Solares Marte, (Vitico) de 29 años en el sector El Dorado de Jarabacoa, hecho que ha consternado a los moradores debido al buen comportamiento que tenía en el municipio.

En una carta dejada por Vitico, explica que la decisión tomada fue porque lo quisieron culpar de algo que no cometió.

Te puede interesar: Hombre que estaba detenido por violencia de género se ahorca en la cárcel

"Quieren culparme de algo que no hice, mi familia es muy honrada y esa no fue la educación que a mí me dieron; pido que cuiden a mi hijo y esposa como si fuera a mí" dice el escrito.

Según una fuente policial de Jarabacoa, la institución del orden interrogará varias personas con relación al hecho.

En tanto que el cuerpo sin vida de Víctor Manuel fue entregado a los familiares por parte del médico legista y un representante de la fiscalía de esta ciudad.

Niño de 11 años muere electrocutado en Jarabacoa al conectar cargador

Un niño de 11 años de edad falleció electrocutado en el barrio Don Bosco, cuando intentó conectar un cargador de teléfono.

Según informes, al momento del hecho, el menor se encontraba junto a un pariente en el sector Don Bosco de Jarabacoa.

El fallecido fue identificado como José Ángel Carrasco, quien recibió una descarga eléctrica.

El menor fue llevado a un centro de salud privado, donde fue declarado muerto.

El niño era hijo del agrónomo José Carrasco Adames y Yesenia Robles Ortiz, quienes residen en el sector Medina 1, de Jarabacoa.

Por el trágico hecho, los residentes en Jarabacoa se mostraron consternados.

Encuentran joven muerto en Hatillo Jarabacoa

Un joven de 26 años fue encontrado muerto en la calle principal que comunica la comunidad Hatillo, en el Distrito Municipal Buena Vista, municipio de Jarabacoa.

El nombre del joven oriundo de Hatillo era Yefry Durán.

Según el comandante de la Policía en Jarabacoa, Mayor Rodríguez, la institución del orden está investigando y haciendo el levantamiento de lugar para determinar las causas de la muerte del "Montrico".

Seguidamente, el cuerpo de Durán lo enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

El joven oriundo del sector Estancita, residía en la calle Duarte, y era muy conocido por los comunitarios en Jarabacoa.

Por Roberto Ureña