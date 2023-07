Alexis Joaquín Castillo, no fue Bello Andino a quien Balaguer confió documento sobre crimen Orlando Martínez

Leer también: Restos de Bello Andino recibirán su ultimo adiós

El ex fiscal del Distrito Nacional y candidato a la Presidencia de la República por el Partido Solidaridad, Alexis Joaquín Castillo, afirmó que no fue Rafael Bello Andino a quien el doctor Joaquín Balaguer entregó un documento sobre los autores del asesinato del periodista Orlando Martínez.

Castillo, quien es hijo del doctor Balaguer, dijo que la persona a la cual se le entrego el documento aún vive, esperando que se cumplan los 25 años para divulgar el documento tal y como lo solicitó su autor.

Entrevistado en el Programa Entérate con Mayra, que se difunde por Cine visión Canal 19 cada domingo de 8:00 am a 9:00 am, por los periodistas Mayra Ogando y Eli Heiliger, reveló que el documento de Balaguer está debidamente firmado por y con sus huellas dactilares, para que no quede ninguna duda.

Castillo no quiso entrar en mayores detalles sobre la persona que guarda el documento del cual afirmó desconocer su contenido.

A raíz del fallecimiento de Bello Andino, quien fue secretario de Balaguer algunas personas especularon en el sentido de que fue a quien se confió para guardar el famoso documento sobre el crimen del periodista, lo cual desmintió Castillo.

En su libro Memoria de un Cortesano de la “Era de Trujillo”, el ex mandatario deja una página en blanco. Que será llenada por “una persona amiga” no identificada que por razones de edad “está supuesta a sobrevivirme”.

“Esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará, para que su voz sea recogida por la historia. Callada, como una tumba cuyo secreto a veces se levantará, acusador, cuando el tiempo permita levantar la losa bajo la cual permanece yacente la verdad”. Dice Balaguer en su reconocido texto.



Castillo dijo que la carta se dará a conocer cuando se cumplan 25 años después de haber sido entregada por el doctor Balaguer.

Orlando Martínez fue asesinado el 17 de marzo de 1975 en la calle José Contreras esquina Cristóbal de Llerena. Próximo a la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Al momento de su asesinato era miembro del Partido Comunista Dominicano, director de la Revista Ahora y columnista del periódico vespertino El Nacional de Ahora. Donde vertía críticas contra el gobierno de Balaguer.