JCE recuerda día de elecciones es no laborable, veda electoral y prohibición venta bebidas alcohólicas

Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral, a través de un comunicado, recordó a la ciudadanía las disposiciones que establece la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral para la celebración de las Elecciones Generales Ordinarias del 18 de febrero de 2024, en la que escogerán las autoridades municipales.

En el documento, el órgano rector de elecciones explica el carácter no laborable del día de elección.

Indica que el domingo 18 de febrero de 2024 no será laborable en el territorio nacional, según lo establece la ley. Sin embargo, cuando se trate de trabajos que no puedan suspender, los empleadores estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que empleados hábiles para votar que tengan a su servicio y dispongan del tiempo que necesiten para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios y otros derechos que les correspondan.

Veda electoral

Asimismo, refiere a la veda electoral. La ley dice a que a partir de las doce de la noche del jueves 15 de febrero de 2024 está prohibido realizar actos de proselitismo, espectáculos públicos,o cerra. Tampoco se deberá hacer manifestaciones o reuniones públicas de carácter político en los medios de comunicación masiva.

La prohibición del expendió de bebidas alcohólicas es parte de las indicaciones de la ley de régimen electoral.

Desde veinticuatro (24) horas antes de la elección, desde las 7:00 am del sábado 17 de febrero, no podrá venderse ningún tipo de bebidas alcohólicas. Es decir, hasta las 5:00 am del lunes 19 de febrero.

Se exceptúan de las disposiciones de este artículo, aquellas instituciones hoteleras que se encuentran ubicadas en las zonas turísticas.