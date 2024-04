Izquierdo clama por ayuda comunidad internacional para Haití

Santo Domingo, RD.– La presidenta del movimiento “Lo Bueno no Se Cambia”, Alexandra Izquierdo previó consecuencias fatales e impredecibles en Haití por el anuncio de agencias humanitarias de la hambruna que afecta al vecino país.

En ese sentido, instó a la comunidad internacionales ir en auxilio inmediato para evitar una catástrofe que también afecte a la República Dominicana.

La dirigente política precisó que a la advertencia del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que casi la mitad de la población de Haití está al borde de una hambruna, hay que sumarle la inseguridad social.

Recordó que las pandillas mantienen un estado de caos permanente, imposibilitando el acceso a suministros vitales, como alimentos y medicinas.

La exdirectora de Rentas Internas dijo que debe alertar que más de un millón de haitianos están a un paso del hambre crónica y los pocos recursos solo darán abasto para menos de dos semanas.

Además, alertó que la violencia de las bandas dificulta la distribución de comida por el control que ejercen en el acceso a Puerto Príncipe por carretera, las vías marítimas y aéreas.

Izquierdo ve con poco avance los recientes acuerdos entre Haití y Kenia para el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en ese país, pero si no se aborda la crisis alimentaria, se podrían poner en peligro los esfuerzos para restablecer la estabilidad.

La ex vicealcaldesa del Distrito Nacional apuntó que las fuerzas militares de Kenia no llegan, las pandillas no dejan pasar alimentos y el hambre, la que muchas familias haitianas pasan diariamente, debió ser suficiente para motivar a la comunidad internacional a actuar hace mucho tiempo.

“Creemos que Haití no puede con más caos y dolor, nos sorprendemos con nuevos vértices donde convergen peligrosas posibilidades”, declaró Izquierdo.