Inauguran primera etapa del complejo de desarrollo del liderazgo Go Ministries

Santiago RD.- Con la presencia del presidente Luis Abinader, fue inaugurado este viernes la primera etapa del complejo de desarrollo del liderazgo Go Ministries, que conllevó una inversión de 25 millones de dólares y contó con el apoyo del Grupo Estrella.

A diario aproximadamente 500 atletas de varias comunidades de Santiago visitan ese complejo, no solo para practicar deportes sino también para tomar clases de otras asignaturas y sobre todo para lo más importante tener comunión con Dios.

Cada semestre se inscribe alrededor de 1,200 niños.

En la actividad participaron además el senado por Santiago, Eduardo Estrella, Will Partin vicepresidente del Ministerio, la gobernadora provincial, Rosa Santos, Manuel Estrella presidente del grupo Estrella, Anyolino Germosen alcalde de Tamboril, Francisco Camacho, ministro de deporte y recreación, entre otras personalidades del mundo político, deportivo y relacionado al ministerio.

El presidente y fundador de Go Ministries Brook Brotzman, agradeció el respaldo que recibió de parte del señor Manuel Estrella.

GO Ministries es una institución internacional dedicada a trabajar con niños y jóvenes de escasos recursos con el propósito de forjar líderes locales para redimir personas, renovar comunidades y restaurar la creación, usando 4 áreas del ministerio como son el desarrollo comunitario, plantadores de iglesias, Go Medical, y Go Spots.