Inauguran HOMS Health and Wellness Center, una propuesta que fortalecerá el turismo de salud en Santiago

El moderno complejo, cuya inversión ascendió a más de US$108 millones, posee un diseño sostenible y construcción state of the art por Ingeniería Estrella

Santiago, R.D.-Con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona; la vicepresidenta, Raquel Peña; los ministros de Salud y Turismo, Víctor Atallah y David Collado, junto al Consejo de Administración del HOMS, presidido por el doctor Rafael Sánchez Español, quedó inaugurado el HOMS Health and Wellness Center (HHWC), un moderno complejo que apuesta al desarrollo del turismo de salud en la región norte del país.

HOMS Health and Wellness Center (HHWC) está estratégicamente en la entrada de la ciudad de Santiago. A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao y a unos pasos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS). Es la primera de su tipo en aperturarse en el país, fusionando una torre profesional de especialidades médicas, un hotel y un centro de convenciones.

El nuevo centro tiene una extensión de 51,000 metros cuadrados de construcción. Una inversión de 108 millones de dólares aproximadamente. Y forma parte del plan de expansión del HOMS, de convertirse en una ciudad sanitaria.

El doctor Sánchez Español, destacó la trayectoria de más de 15 años del hospital en brindar servicios de salud de excelencia a dominicanos y extranjeros.

Este logro es resultado de nuestro espíritu innovador, que nos ha posicionado como líderes en cirugía robótica en el país, principal protagonista del turismo de salud en la zona norte. Y ahora como pioneros en disponer de un centro de vanguardia que representa un compromiso a largo plazo. Esto, estimula el crecimiento económico, la creación de empleos. Y promoviendo el desarrollo de habilidades locales con la nueva visión de un Santiago turístico. Rafael Sánchez Español, presidente consejo de administración HOMS

Asimismo, indicó que el HOMS es el primer gran hospital del país con Acreditación Internacional de Servicios de Salud Accreditation Canada (ACI). Y es socio fundador de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS).

Fila de honor de la inauguración del HHWC Foto: Ricardo Flete

Atributos del HOMS Health and Wellness Center

La torre profesional de especialidades médicas, de 13 pisos, posee 167 consultorios con equipamiento de última generación, salas de espera privadas, área de toma de muestras y salas de lactancia en cada nivel. También, centros especializados en patologías cuyos tratamientos son muy demandados en el turismo de salud como: odontología, medicina antienvejecimiento y estética. Asimismo, unidad del sueño, estudio microbiota, cirugía metabólica, entre otras.

Un elemento distintivo del HHWC es su novedoso centro de convenciones con capacidad para acoger a 426 personas sentadas y 500 de piee. Además, goza de un innovador sistema de asientos retráctiles que permite el despliegue y retiro de las sillas de manera automática, convirtiéndolo en el espacio idóneo para telemedicina, conferencias, actividades formativas, congresos y eventos sociales. Y cuenta con salones auxiliares para reuniones.

Asimismo, el complejo incluye 700 espacios de estacionamientos, 18 ascensores y muelle de carga.

Acto de inauguración HHWC

Residence Inn by Marriott

De igual forma, el Residence Inn by Marriott robustecerá la oferta hotelera en esta localidad contribuyendo a su desarrollo turístico. Con 115 habitaciones de estadías prolongadas, disponibles para turistas de salud y bienestar. Así como turistas de negocios y esparcimiento. También contará con amenidades de recreación como restaurante, bar, gimnasio, piscina y un Sky Lounge con vista de 180grados, para aquellos que desean apreciar la ciudad corazón desde las alturas.

El HOMS Health and Wellness Center es una construcción con estándares internacionales, con tecnología de punta, diseño sostenible y construcción state of the art por Ingeniería Estrella. Además, desarrollado en un 65% con elementos prefabricados, implementando el uso de acero para la estructura principal.

Asimismo, posee cierres de fachada en el sistema PanelKret y las ventanería modulares con tratamiento térmico.

Al concluir el acto que se efectuó en el moderno centro de convenciones con la bendición del reverendo padre Secilio Espinal, vocal del Consejo de Administración del HOMS, representantes gubernamentales y destacadas personalidades del sector salud y turístico junto a los miembros del Consejo de Administración realizaron un recorrido por las instalaciones del complejo.