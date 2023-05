Hombre que mató otro por RD$300 relata eventos que llevaron a la tragedia en Cenoví

En el distrito municipal de Cenoví, de San Francisco de Macorís, Neudy Morfa, conocido como «Neo», quien cometió el asesinato de Juan de Jesús Vargas, de 32 años, propinándole una estocada, manifestó su arrepentimiento por el trágico suceso.

Morfa se encuentra actualmente bajo arresto y ha explicado que el fallecido le propinó un golpe durante una pelea, lo cual provocó que en medio de esas circunstancias lanzara el mortal ataque con un cuchillo.

«Este individuo me dio un golpe que me dejó temporalmente ciego, y mientras estaba cayendo, lancé el cuchillazo sin intención», expresó el detenido.

Y, agregó: “Yo le dije suelta el niño que yo voy a pagar los 300 pesos, se lo debían a una mujer. Él (víctima) me dijo: no, es él que lo tiene que pagar. Pero si yo lo pago es lo mismo y evitamos que tú le dé un golpe a ese muchacho. Cuando yo estaba sacando el dinero del bolcillo, casualmente tenía un cuchillo junto con el dinero en el bolcillo, ese tipo me dio una trompada que me dejó ciego, y cuando yo iba cayendo le di sin querer con el cuchillo. El problema era con otro amigo mía, que le debía 300 pesos y yo iba a pagar para que no tengan problema”.

El incidente tuvo lugar en el cabaret «La Antena», ubicado en La Bomba de Cenoví, donde se desencadenó una trifulca que culminó en la fatalidad.

En las próximas horas, el detenido lo someterán a la justicia para enfrentar las consecuencias legales de sus actos.