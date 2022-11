Hombre clama sensibilidad de autoridades para colaboración de tratamiento médico

República Dominicana.- El señor Antonio de Aza, un hombre de 51 años que padece de una grave parálisis en su brazo derecho pidió una colaboración por parte de las autoridades para poder completar el tratamiento médico.

De Aza, quién reside desde hace un tiempo en una pensión tras perder su vivienda, al tratar de costearse el tratamiento para contrarrestar su situación de salud. Clama por ayuda para y solicita ayuda de las autoridades o de la sensibilidad de un buen samaritano.

Expresó que lleva siete años con la parálisis y le han realizado once cirugías debido a que tiene el brazo tumbado.

«Nada más me están doscientos quince mil pesos, para llevar diez millones de pesos. Todo lo poco o nada que tenía se me acabo». Antonio de Aza

De Aza expresó que no posee los recursos necesarios para costear los medicamentos ya que no depende del trabajo para conseguirlo.

Indicó además, de que a pesar de lo costosas que son las pastillas que debe consumir para el tratamiento, estas no le están haciendo absolutamente nada.

La única pastilla que me estaba haciendo algo era la Artrigecic y también me están pasando de largo. Nada más duermo quince minutos, me acuesto a las 12 de la noche y solo duermo quince minutos.

Antonio de Aza, solicitante de ayuda