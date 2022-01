Hipólito Mejía se declaró enemigo de la retaliación política

Santo Domingo, RD.- El expresidente de la República Hipólito Mejía afirmó ser enemigo de la retaliación política, por el daño y desestabilización que según dijo provoca en los países.

En un encuentro con la prensa, aseguró que en su mandato nunca persiguió a nadie, ni siquiera al expresidente Leonel Fernández. Además, de muchos de sus funcionarios, aun cuando había razones para encausarlos judicialmente.

Asimismo, haciendo énfasis en el tema el expresidente dijo que recibió críticas por no realizar dicha acción. “Recuerdas que a mí me hicieron muchas críticas porque cuando Leonel, cuando la famosa Fundación Global y otras cosas más, yo dije no. Yo respeto a los presidentes”, añadió el ex mandatario.

A la pregunta de que si no procesarlo sería tener privilegios? Mejía respondió que sí, que debe tener privilegios porque hay que respetar a los presidentes.

“No me metan en retaliación que yo no voy a retaliar con los presidentes”, repitió afirmando Hipólito Mejía.

El expresidente aseguró que dicha acción desestabiliza el país que lo ponga en práctica.

Sostuvo que desde su convicción los presidentes deben ser respetados.

Sobre Hipólito Mejía

Rafael Hipólito Mejía Domínguez (Santiago de los Caballeros, 22 de febrero de 1941) es un perito agrónomo y político dominicano, fundador del Partido Revolucionario Moderno. Fue elegido Presidente de la República Dominicana en las Elecciones Presidenciales de 2000, asumiendo su mandato el 16 de agosto para un cuatrienio hasta 2004.

